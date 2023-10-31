馬天尼斯膺最佳門將被噓爆　麥巴比咩反應？

今屆金球獎頒獎禮，阿根廷球員成為大贏家，除美斯歷史性第8次贏金球獎，門將達米安馬天尼斯亦榮獲「耶辛獎」(最佳門將)，不過佢上台領獎嗰陣就出現大片噓聲，巴黎嘅球迷不滿佢喺贏世盃後對基利安麥巴比連番嘲諷，至於主角之一嘅麥巴比就全程木口木面。

頒獎禮喺巴黎舉行，馬天尼斯到場嗰陣已經受到「攻擊」，唔少球迷向住佢大叫「麥巴比」，當大會宣布馬天尼斯得獎嗰陣，現場再傳出大片噓聲，要主持之一嘅杜奧巴出手呼籲觀眾安靜。鏡頭亦第1時間影住同場嘅麥巴比，只見呢位法國國腳面無表情，似乎唔想有話柄再被捲入呢場是非。

31歲嘅馬天尼斯亦冇任何反擊動作，佢喺神秘頒獎嘉賓爸爸嘅手上領獎，事後佢表示：「能夠入圍15名我已經覺得好光榮，但我永遠渴求贏得更多，喺我嘅夢想旅程入面出現好多絆腳石，努力戰鬥令我今日可以走上呢個重要舞台，我要好好享受。」

馬天尼斯喺上年世盃決賽2救12碼，成為阿根廷奪冠英雄，不過佢賽後多番向麥巴比挑釁，包括完場後叫隊友為麥巴比「默哀1分鐘」，勝利巡遊期間又拎住一個「喊包麥巴比」公仔，因而得罪所有法國球迷。