許龍一效應！港女隊業餘世錦賽創歷史最佳

香港高爾夫球新星上周分途出擊，在各地高水平的賽事中取得佳績，為未來發展注下強心針，其中以兩位亞運代表劉弦、韓紫琳連同劉鎧琪組成的女隊，在世界業餘隊際錦標賽寫下歷史最佳；而16歲的黃菁林在泰國青少年世界高爾夫球錦標賽，憑附加洞擊敗印度球手，勇奪冠軍。

隨着香港高球「一哥」許龍一在杭州亞運以強勢奪得金牌寫下歷史後，成為了香港高壇的催化劑，激起了一眾年輕新星的決心及鬥心。剛在阿布扎比舉行的世界業餘隊際錦標賽-聖托盃，亞運代表劉弦、韓紫琳及劉鎧琪組成的香港女隊，與各隊爭逐後總成績以平標準桿的576桿，取得有史以來最佳的第18名，其中劉弦個人交出低標準一桿的287桿位列25，屬個人最佳；而這次冠軍是以世界業餘排名第4的金敏率為首的南韓隊奪得。

至於黃菁林(Michelle)通過在泰國皇家華欣高球場的考驗後，勇奪「Singha泰國青少年世界高爾夫錦標賽2023」女子A組冠軍。這是被譽為區內最難應付的賽事，球員要面對炎熱又潮濕的天氣，及艱難的球場，而黃菁林經過4輪比賽後，與印度的Prithvi Tanishka均以292桿總成績完成，並列榜首，最後黃菁林憑着附加洞賽擊敗對手奪冠；這是繼今年在愉景灣高球會舉行的香港青少年公開賽獲得女子全場總冠軍後，贏得另一項殊榮。

此外，楊曉威、沈弘毅、林日曦和卓天偉則在皇家墨爾本球場出戰亞太業餘錦標賽，當中以楊曉威表現最佳，獲得並列12名。