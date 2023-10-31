懶理慘敗　拉舒福特蒲通宵或被處罰

曼聯上仗英超以0比3大敗於曼城腳下， 一眾鋒線球員腳頭無靈，表現備受批評，但首席射手拉舒福特一於懶理，輸波之後仍然約家人及朋友去夜店，提早慶祝生日，玩到通宵達旦，可能會被領隊坦哈格處罰。

根據英國《電訊報》爆料，拉舒福特喺當地時間周一(30日)晚上，同家人及朋友去到一間名為Chinawhite嘅夜店，包下VIP專區，提早1日慶祝26歲生日，直至凌晨3點半先至離開，據悉曼聯後衞杜維爾馬拉西亞亦有出席，至於其他隊友有冇份參加，就不得而知。

有消息人士指，今次慶祝生日派對早已經計劃好，曼聯會方亦有份提供安排，並非「福仔」一人主意，唔應該怪責佢。問題係紅魔鬼啱啱大敗，拉舒福特轉個頭就去慶祝生日蒲通宵，難免帶來負面觀感。

加上呢位英格蘭國腳今年7月續約，獲得35萬鎊(約330萬港元)周薪，但今季上陣13場僅入1球，同上季踢56場入30球有天壤之別，稍有行差踏錯，肯定成為箭靶，令今次「慶生事件」有可能進一步發酵。

拉舒福特上季曾經因為「瞓過龍」遲到球隊會議，遭到坦哈格「雪藏」處分，加上佢現時狀態低迷，未來賽事，坦哈格可能順勢收起「福仔」作為「處罰」。