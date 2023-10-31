女網年終賽　「一姐」莎芭蘭嘉炮轟WTA安排

總獎金達900萬美元的WTA女子網球年終賽在墨西哥坎昆島開打，世界「一姐」莎芭蘭嘉輕鬆呂响頭炮，但賽後砲轟女子網球協會（WTA）的安排對球員極不尊重。

25歲的莎芭蘭嘉周日以直落兩盤6比0、6比1擊敗希臘的薩嘉莉，但她賽後表示:「我對於WTA安排這次年終賽很失望，這不是我們所預期的年終賽水平。」年終賽是每季季尾最重要的比賽，由於WTA與沙特阿拉伯協商失敗，至9月初才落實在墨西哥舉行，而坎昆島是墨西哥的度假勝地，然而年終賽的比賽場地在開賽前幾天才完工。

即使有半數球員都支持在沙特舉辦年終賽，但部份球壇名宿如「女金剛」娜華蒂露娃及艾華特等都提醒，指出女球員在部份國家可能面臨歧視問題，而最終年終賽仍在墨西哥上演。「坦白說，我在這座球場跑動時，感覺很不安全。」莎芭蘭嘉指出，球場的彈跳並不一致，而且到開賽前一天才能首度到場練習，令球員增添風險，「我在這裡說出來，身為球員，我覺得沒有得到WTA的尊重，我們大部份球員都是這樣想。」事實上，球員日前陸續抵埗時，該比賽場還未「蓋頂」，到最後一刻才搭建好，球員都有微言，有網民更為球場自制P圖，將球員變成建築工人，以作嘲諷。

不過，莎芭蘭嘉都感謝組委會及工作人員的努力，以及墨西哥的粉絲，她只是不滿WTA的安排。至於前世界一姐施禾德則在小組首仗打得慢熱，一度在2比5落後之下，以7比6(3)、6比0擊敗捷克的禾杜蘇娃。