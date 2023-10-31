滑浪風帆公開賽決賽日維港上演　 馬君正獲家人支持

於今年踏入第40周年的「香港滑浪風帆公開錦標賽」將於周三（11月1日）正式展開，主辦單位周二（31日）舉行開幕禮，早前在杭州亞運奪得1面銀牌的馬君正表示，她的家人將於決賽日到場為自己打氣，希望能在他們鼓勵下交出更佳發揮。

賽事將於周三在赤柱正灘開戰，決賽日(11月5日)將會在維港舉行「維多利亞港滑浪風帆表演賽」，並首度在觀塘海濱花園開始賽事，於泰國金牌選手Siripon Kaewduang-Ngam、來自韓國的男子iQFOiL銀牌得主李泰勳已落實參賽，而兩名港將鄭清然及馬君正也會力爭衞冕。

中國香港滑浪風帆會會長周毅文盼望這項比賽，能延續早前杭州亞運掀起的體育熱潮：「為讓滑浪風帆薪火相傳，我們一直致力提升將運動專業化、普及化及盛事化。過去兩年在維港舉行表演賽，吸引不少市民沿岸觀賽打氣，氣氛相當熱鬧。這次我們在全新航道起航，更加考驗賽手的臨場判斷，可望令賽事更加精采刺激。」

在杭州亞運女子iQFOiL奪得銀牌的馬君正，已為香港隊鎖定一席巴黎奧運滑浪風帆女子項目入場劵，稍後會透過隊內選拔賽決出代表人選。馬君正坦言不會掉以輕心：「早前在新西蘭特訓期間，當地教練有提醒我們即使能征戰奧運舞台，也別單以志在參與的心態應戰，所以在接下來的賽事，不論是海外抑或本地賽，也要保持團火。」香港滑浪風帆代表長年征戰海外，馬君正笑言雖已習慣獨立，但在維港舉行的表演賽，正好讓賽手近距離感受家人及市民大眾的熱情支持：「爺爺本身已經90歲，平時不方便舟車勞頓來看我比賽，但他正好住在觀塘，所以已答允會在決賽日來到觀塘海濱花園打氣，激勵我更落力應戰。」

在杭州亞運男子iQFOiL獲得銅牌的鄭清然，去年在「iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」男子組封王，卻在維港表演賽偷步犯規失落錦標。他稱要在今次賽事有理想發揮：「始終平時的滑浪風帆比賽較少能有觀眾看到，而在維港舉行的熱鬧氣氛令我們比起慣常比賽更加興奮。這次賽道與過去兩年相比，雖與岸邊有點距離，但難得能在維港海中心揚帆，對運動員來說是難得的體驗，希望市民大眾也能來到現場感受滑浪風帆的樂趣。」

「海通國際2023香港滑浪風帆公開錦標賽」賽事資料

1-4/11(周三至周六) 赤柱正灘 10:30AM 香港滑浪風帆公開錦標賽

5/11(周日) 觀塘海濱花園 10:30AM 維港表演賽

15:30PM 閉幕典禮及頒獎儀式