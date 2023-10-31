高級組銀牌　標準流浪深水埗爭晉級

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「高級組銀牌賽」周三（1日）率先於旺角大球場，上演第一場8強大戰，由標準流浪面對深水埗。各項賽事錄得3連勝的流浪，最近入球停不了，一班中前場球員狀態大勇，至於深水埗近期受易帥影響，軍心不穩下能否抵擋對方強攻，值得球迷留意。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

標準流浪上仗聯賽大炒晉峰6球，總教練王家中（Henry）對賽果感到滿意，相信隊內士氣得以提升。球隊早前曾在聯賽擊敗深水埗，但Henry提醒球員千萬不要放鬆：「一場波更加要集中精神，都係鬥邊隊犯錯少同把握力好啲。尤其深水埗最近換咗教練，戰術都會有改變，佢哋前場都有幾個好快嘅球員，要控制好比賽節奏。」

林衍廷上仗自亞運歸隊後，首次於本地賽披甲，即頻頻在前場搶截成功，助流浪大勝而回，他表示自己僅盡力做好戰術部署：「對方冇留意到我，所以就決斷地進行壓逼，結果開展咗締造入球嘅攻勢，希望依種好表現陸續有來。」球隊正經歷8日3戰，但「Fat Gor」強調今仗絕不會留力，又指自己會力爭入球：「欲望係有嘅，印象中我都有一、兩年冇入波，有機會嘅話都要試。」

鄧冠研離隊之後，深水埗成為今季港超另一支教練團出現變動的球隊，亦是這支區隊繼上季後再次於季中換帥。今季「盃賽運」不俗的深水埗，於首圈以1球淘汰港會，8強要挑戰強敵流浪，總監高俊基希望球隊先做好賽前部署：「比起季初聯賽對流浪，相信我哋依家狀態會更好，一場過嘅盃賽咩都有機會發生，但我哋會先做好防守。」梁星耀賽前仍受傷病影響，今場上陣成疑，「馬高域兄弟」則有望再為球隊擔正。

深水埗上周末於聯賽，半場曾守和強隊傑志，隊長顏卓彬相信該場表現，對球隊有如啟示作用：「上場對傑志嘅表現，算係開季至今我哋表現最好嘅半場，令我哋有番啲信心，呢次再鬥流浪，都希望踢番賽前部署。」「彬仔」指出流浪前線球員速度快，球隊必須非常集中：「尤其要小心對手嘅反擊。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪 4-3-3

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 2.馬相訓 6.朴鍾範 27.李毅凱

中場：10.林嘉緯 5.林遼太16.林衍廷

前鋒：7.劉智樂 21.伊巴謙 44.神田夢實

深水埗 4-3-3

門將：31.李溢晉

後衞：20.波比 4.浦敏 72.拿亞 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 17.黃琛喆

前鋒：77.張廣然 8.艾雲馬高域 7.柏羅邦