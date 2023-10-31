主場火力勁　蒙特雷大騷本錢

墨超首階段賽事，蒙特雷主場對尼卡沙，兩隊聯賽排名懸殊，蒙特雷排第3，尼卡沙排榜末嘅18位，蒙特雷贏波機會高，不過佢哋上輪剛淨吞CF阿美利加3蛋，相反尼卡沙上輪贏波，今場或有變數，睇番蒙特雷近期主場都多波入，近4仗主場3次開4球或以上，估計今場都一樣，捧3.5球入球大。（周三早上11時05分開賽）

蒙特雷近年係墨超爭標分子，上季墨超次階段常規賽冠軍，上季兩個階段季後賽都打入4強，今季延續走勢，目前排第3，不過要爭首階段常規賽冠軍機會相當渺茫，皆因佢哋上輪榜首大戰對CF阿美利加輸0比3，依家落後榜首10分咁多，捧盃只係得番數字上嘅可能，不過佢哋喺主場特別多波入，捧場客不妨喺呢方面動腦筋。

尼卡沙近年戰績低落，上季次階段常規賽排17位，今季成績更差，現時敬陪末席，佢哋成績咁差主要係防守太弱，今季14戰共失24球，不過佢哋上仗1比0擊敗排中游嘅普馬斯，有助提升士氣，而且同榜下游幾支球隊拿根亞、藍十字、普埃布拉分數上相差唔太遠，仲有機會離開榜尾，今場對蒙特雷都會盡全力搶分，作客都照攻，轉玩入球大穩陣。

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