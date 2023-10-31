甲一　滿貫57分大勝南青　錄兩連勝

甲一男籃聯賽一連4日於修頓爆發激戰，周二（31日）第一擊由銀牌冠軍滿貫大戰南青，最終在5人得分上雙下，以108：51大勝南青，錄得兩連勝。

滿貫10月18日聯賽首仗以87：73擊敗崇德飛鷹，休戰個多星期後迎來9日3仗緊密賽程，先後對南青、建龍飛馬和晉裕。今場滿貫首節已經搶攻，外援蓋帝斯面對南青中鋒司徒偉傑連得6分，帶領「綠軍」短短2分鐘就打出11比0攻勢，其後控衞吳松峻上場，進一步加快比賽節奏。他迫搶偷球助攻蓋帝斯博得「and 1」，身高2米1的蓋帝斯如入無人之境，單節轟18分，助滿貫以34：13遙遙領先。

南青被滿貫浪接浪攻勢消耗不少體力，第2節長達近6分鐘只憑罰球得2分，一度被滿貫拉開38分。之後南青終於由潘正熙轟入三分球「止血」，另外蕭俊傑兩次籃底得手，加上關雋陶和何倚楊各得2分，打出11：0攻勢，半場落後26：56。

滿貫下半場收起蓋帝斯，不過攻勢未有停止，蔡再懃、惠龍兒和葉俊傑合共轟入4記三分球，林俊光亦博得「and1 」，擴大領先優勢。南青嘗試加強防守力度，不過犯規亦隨之增多，後段滿隊犯，滿貫此節單憑罰球收穫9分，拋離至87：41。第4節再有蔡再懃和吳松峻投進三分球，惠龍兒和黃鎮煒則猛攻內線，最終滿貫以108：51大勝南青。

滿貫今場有5人得分達雙位數，蔡再懃轟入5記三分球得23分，美籍外援蓋帝斯取得20分、12籃板，林俊光13分，惠龍兒和張彬賢各得12和10分。不過球隊亦有壞消息，鄧志恒第3節受傷退下火線。南青方面，蕭俊傑取全隊最高11分，另加7籃板，徐澤成和區浩軒各得9和8分。

蔡再懃賽後表示：「今場我們做到一貫的防守壓迫，令外圍有不少空間，見到大家三分出手都有信心。因為後日（11月2日）就有另一場比賽（對建龍飛馬），所以今場都有球員會輪休。我們板凳深度充足，今日都試過『五上五落』，嘗試不同的組合。今場之後會部署對建龍飛馬一戰，目標是贏波。」