甲一　徐氏兄弟發威　香港東方大破崇德飛鷹

香港男子籃球甲一聯賽周二（31日）尾場，香港東方憑「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征，合共攻入33分下，以84比47大勝崇德飛鷹。

香港東方今場繼續有基拔因傷缺陣右腳指尾受傷，未有進入比賽名單，麥洛連據悉因身體不適，同樣在場邊觀戰，由陳兆榮及卜聿揚等5位本地球員打正選，無阻球隊第1節打出1段7比0攻勢，崇德飛鷹靠奧斯汀連取5分，追近至9比11。不過「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征第1節狀態理想，合共取得16分，香港東方領先22比12完第1節。

徐遠征第2節甫開賽就射入1球3分波，擴大領先優勢，加上飛鷹手感一般，本節直到近6分鐘，才憑奧斯汀上籃得手首度得分，其後飛鷹把握香港東方失誤漸多，由許烜行連得4分追至19比31，但香港東方到完半場前有蘇利民連取7分，完成頭兩節後以46比23大幅領先。

飛鷹下半場傾力反撲，可惜手感依舊未有太大改善，反觀香港東方依然搶攻，蘇利民第3節末段搏得「And 1」，攻入全場最高18分的徐遠征聯同其兄繼續「發炮」，縱使飛鷹有奧斯汀和許烜行同樣攻入13分也未能平反敗局，香港東方以84比47大勝。