晉裕新援強攻康仁福建 今晚甲一直播留意艾勤

甲一男籃聯賽今天（1日）晚上演兩場激戰，頭場康仁福建激鬥晉裕，晉裕外援艾勤攻力強勁，兩場合轟71分、36籃板，上場曾帶領晉裕半場領先班霸南華，今場會否再有驚喜表現，值得期待！（港台電視32及on.cc東網周二晚上7時同步直播）

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上場晉裕對南華表現不俗，防守策略奏效，針對防守南華MVP朱亮，令他上半場得0分。晉裕上半場領先36：31，可惜下半場無以為繼，最終以63：76告負。該戰取得11分、2次助攻的晉裕射手蘇志樂表示：「我們防守針對得好成功，但整體投射命中率偏低（31％），令尾段比數被拉開，經驗不夠成熟。」

晉裕外援艾勤（CJ）近兩戰表現神勇，豪取71分、36籃板，蘇志樂大讚這位居港外援攻守兼備，能支撐球隊：「CJ防守上幫我們掩蓋籃底所有缺點，銀牌賽事我們在籃底損失太多分數，加上內線沒有得分點，CJ除了在防守上幫到球隊，進攻上他亦有中距離得分能力，能引到對手包夾，令外線容易出現空位投射。」

現時1勝1負的晉裕下場將會面對康仁福建，後者開季已打兩場硬仗，先後不敵香港東方和永倫。上場永倫對福建裡外開火，福建外援李察士雖有21分進帳，但另一主力得分點楊瑞鴻被「凍結」，命中率急降至18％，全場只得9分，最終康仁福建以49：86大敗而回。今場兩隊外援將正面交鋒，兩隊實力較接近，預料會有一番惡鬥。蘇志樂望協助晉裕取得連勝：「防守上都會主要針對這兩個進攻點，另外大前鋒黃子聰賽前手腕骨裂受傷，但他會堅持完成今場比賽才休息。」

甲一賽程

日期：11月1日

地點：灣仔修頓場館

時間：7：00pm 康仁福建 對 晉裕

8：40pm 南華 對 永倫

門票：60元，長者學生優惠票：40元