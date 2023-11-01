曼聯進入「換帥旺季」　坦哈格捱到聖誕？

曼聯喺「曼市打吡」大敗後，要求領隊坦哈格下台嘅聲音愈嚟愈大，踏入11月份，曼聯亦進入「換帥旺季」，之前摩連奴同蘇斯克查都係喺聖誕節前嘅時間被炒。前曼聯球星沙維治預言，曼聯只會畀多2個月坦哈格，聖誕節會喺坦哈格保帥位嘅死線。

聖誕前嘅2個月係曼聯領隊「危險期」，坦哈格對上2任領隊都喺11月同12月「落鑊」。摩連奴喺2018年12月18日被炒，接任嘅蘇斯克查亦行同一條路，佢喺11月「曼市打吡」輸畀曼城後，對屈福特再輸多場，就喺11月21日被炒。曼聯開季10場輸5場，係自86/87球季後最差開季成績，當年領隊朗艾堅遜亦難逃下台命運，而被炒日期係11月6日。

前曼聯球星沙維治狠批坦哈格：「我上季曾經讚坦哈格係最佳領隊，但今季退步係無可否認，佢啲決定好令人搲頭，放走迪基亞後用高價買奧拿拿？想買中堅但簽35歲嘅莊尼伊雲斯？借用左閘利古朗，但對曼城就用域陀連迪路夫打左閘？咁貴買美臣蒙特返嚟但唔係正選？」

沙維治表示：「坦哈格同普斯迪高路、阿迪達、迪薩比、高普、哥迪奧拿等領隊最大分別，係冇人知道曼聯究竟想做乜？我相信曼聯會畀坦哈格教到聖誕節，睇下佢可唔可以幫球隊撥亂反正。」