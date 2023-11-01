【英聯盃】阿仙奴弗爆客W扑「錘」

英聯盃上演「倫敦打吡」，韋斯咸主場迎戰阿仙奴，雙方實力同狀態都有明顯距離，韋斯咸喺各項賽事經歷3連敗，可見「錘仔幫」人腳單薄，難以應付頻密賽程。反觀，阿仙奴霸氣十足，近4仗取得3勝1和，強如曼城都成為其腳下敗將，相信兵工廠可以再下一城，客勝值得追捧。（周四凌晨3時30分開賽）

韋斯咸曾經喺季初有唔錯表現，但隨住9月中歐霸盃及英聯盃展開之後，開始暴露「錘仔幫」後備人腳質素不足問題，無力兼顧3線作戰，導致疲於奔命，成績不斷下滑，近4場比賽僅1和3負，上仗英超主場對護級分子愛華頓，都以0比1敗陣，證明球隊已經力不從心，領隊莫耶斯今仗可能焗住輪換陣容，一旦「錘仔幫」出副選，更加無力同阿仙奴抗衡。

另邊廂，阿仙奴今夏重金增兵之後，陣容更加完整，3線作戰絕對難唔到兵工廠，上仗英超更加大炒錫菲聯5比0，完全唔錫身。由於兵工廠近年往往同主要錦標無緣，相信唔會放過爭奪英聯盃冠軍嘅機會，應該會全力以赴。事實上，就算阿仙奴輪換陣容，整體實力亦凌駕於韋斯咸，特別係李安度杜沙特、伊美路維、法比奧韋拉等副選，為咗爭上位，只要有得上陣，一定搏到盡。翻查兩隊近4次對賽，阿仙奴取得3勝1和，明顯食住韋斯咸，客勝值得追捧。

更多賠率：