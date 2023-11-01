街舞世界總決賽周六上演　香港區冠軍挑戰全球好手

第三屆Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於本周六(11月4日)在德國法蘭克福舉行，香港區冠軍林悅榮(Bobby)將與來自45個國家地區的全球最優秀街舞王者爭奪世界冠軍頭銜。香港時間11月5日凌晨4:00一起鎖定Red Bull Dance的YouTube帳號觀賞直播，為參賽者打氣！

來自全球的所有冠軍舞者將首先在11月1至2日舉行的兩場預賽中爭奪最後8個世界總決賽席位。成功爭取到這8席的舞者將於11月4日與賽會特邀的8位知名舞者進行最後的決鬥，

爭奪世界冠軍殊榮；而Bobby的預賽將於11月2日 (香港時間11月3日凌晨1時)舉行。

今年獲邀的8位大會特邀舞者包括：德國的Hip Hop舞者 Majid，日本的ReiNa、荷蘭舞團 Ghetto Funk Collective著名的Locker Joshua Markiet、法國Popper Nelson、韓國的Waccking舞者Waackxxxy、比利時的Krumper Hendrickx Ntela、美國的Voguer Javier Ninja ，以及來自西班牙的Sara。

Red Bull Dance Your Style香港區冠軍林悅榮姆表示：「來到Red Bull Dance Your Style世界總決賽既興奮期待又緊張，我賽前一直在適應這邊的環境從而調整自己的心理狀態，所以提早到的時間都會在河邊慢跑。」對於這次比賽，Bobby 抱著「要相信自己」的信念迎戰，亦為自己訂下目標，希望可以走入世界總決賽的８個席位，能夠與他十分欣賞的法國Popper Nelson同台對決。

與其他街舞比賽不同，Red Bull Dance Your Style沒有專業評判團，每回合的贏家將

由現場觀眾投票決定晉級，勝負全憑現場觀眾票選。參賽者舞種多元，從 Hip hop、

House、Locking 到 Popping、 Waacking 等等。一對一對戰中的音樂，由現場 DJ 隨

機播放，種類包羅萬有，由全球熱門舞曲到經典節拍如 Funk、Pop、Rock、Hip Hop、

Disco 等，考驗舞者即興功力與現場渲染力。今屆 Red Bull Dance Your Style 世界總決賽，將由漢堡音樂家兼製作人Redchild 、南非舞者 Bontle MaAfrika Moloi以及德國本土DJ Fayme則負責主持。

比賽由今年一月起，在全球45個國家/地區舉辦了170多場分區賽事。這些世界各地的冠軍舞者，將於11月4日的世界總決賽，在現場近5000名觀眾面前對撼，爭奪冠軍寶座。此外，他們更會在一連四天的活動期間，參與不同工作坊、表演，連接全球舞蹈界，與世界各地的舞蹈領袖進行交流。