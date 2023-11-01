甲一男籃11月直播賽程 東網評述陪你一齊睇好波

on.cc東網11月份甲一男籃直播賽程一覽。

甲一男籃聯賽於11月爆發連場激戰，除了今晚(11月1日)兩場比賽進行直播外，on.cc東網及港台電視32將提供多場精彩賽事直播，另外on.cc東網亦會安排多場按次收費直播，給廣大球迷更多選擇，一齊支持本地籃球員，見證他們渾灑汗水努力爭勝。

11月甲一直播賽程（詳細見附圖）中包括7場免費直播賽事，今晚康仁福建對晉裕，滿貫對建龍飛馬(2日)、永倫對漢友(7日)、滿貫對晉裕(8日)、漢友對滿貫(14日)、香港東方對南華(15日)，以及康仁福建對南青(28日)，將會由港台電視及東網兩個平台免費同步直播。按次收費直播方面亦有4場，今晚8時40分由南華對永倫的「紅黃大戰」、南華對崇德飛鷹(8日)、建龍飛馬對康仁福建(15日)，以及永倫對香港東方(28日)等，將提供Pay Per View直播，讓球迷輕輕鬆鬆WFH(Watch From Home)，多謝大家支持。

一眾東網評述將陪大家一齊睇波，徐嘉樂、吳毅豪、邢安邦、譚偉洋、蘇伊俊以及東網主持蘇肇朗（蘇雞）準備就緒，介紹各隊特點，聲音導航分析各場大戰。