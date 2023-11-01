高級組銀牌　標準流浪深水埗爭晉級

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「高級組銀牌賽」第一場8強大戰，周三（1日）率先於旺角大球場上演，由標準流浪面對深水埗。流浪中堅起用李毅凱、馬相訓，神田夢實、林嘉緯、岡本玲仁繼續坐鎮中場，支援伊巴謙、劉智樂攻堅。深水埗中堅宋柱浩今仗刑滿復出，與拿亞、浦敏鎮守後防，顏卓彬、雲尼馬高域組成防中，入球重任落在尼高拉斯、艾雲馬高域身上。

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

2 馬相訓

4 金旻奎

7 劉智樂

10 林嘉緯

14 岡本玲仁

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

27 李毅凱

44 神田夢實

深水埗正選：

31 李溢晉 [GK]

4 浦敏

6 雲尼馬高域

8 艾雲馬高域

9 鄧子均

14 宋柱浩

15 尼高拉斯

20 波比

24 顏卓彬

72 拿亞

77 張廣然

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

13 陳冠燊 [GK]

5 林遼太

12 盧均宜

17 龍梓軒

20 趙正宇

22 基奧

25 梁凱俊

26 黎培基

28 陳耀祖

深水埗後備：

28 戴廷匡 [GK]

2 楊學敏

3 劉家城

11 黃靖揚

16 張志昊

17 黃琛喆

19 鄧港桁

23 奧斯卡

29 梁羿童

99 鄧嘉

「高級組銀牌賽」周三（1日）率先於旺角大球場，上演第一場8強大戰，由標準流浪面對深水埗。各項賽事錄得3連勝的流浪，最近入球停不了，一班中前場球員狀態大勇，至於深水埗近期受易帥影響，軍心不穩下能否抵擋對方強攻，值得球迷留意。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

標準流浪上仗聯賽大炒晉峰6球，總教練王家中（Henry）對賽果感到滿意，相信隊內士氣得以提升。球隊早前曾在聯賽擊敗深水埗，但Henry提醒球員千萬不要放鬆：「一場波更加要集中精神，都係鬥邊隊犯錯少同把握力好啲。尤其深水埗最近換咗教練，戰術都會有改變，佢哋前場都有幾個好快嘅球員，要控制好比賽節奏。」

林衍廷上仗自亞運歸隊後，首次於本地賽披甲，即頻頻在前場搶截成功，助流浪大勝而回，他表示自己僅盡力做好戰術部署：「對方冇留意到我，所以就決斷地進行壓逼，結果開展咗締造入球嘅攻勢，希望依種好表現陸續有來。」球隊正經歷8日3戰，但「Fat Gor」強調今仗絕不會留力，又指自己會力爭入球：「欲望係有嘅，印象中我都有一、兩年冇入波，有機會嘅話都要試。」

鄧冠研離隊之後，深水埗成為今季港超另一支教練團出現變動的球隊，亦是這支區隊繼上季後再次於季中換帥。今季「盃賽運」不俗的深水埗，於首圈以1球淘汰港會，8強要挑戰強敵流浪，總監高俊基希望球隊先做好賽前部署：「比起季初聯賽對流浪，相信我哋依家狀態會更好，一場過嘅盃賽咩都有機會發生，但我哋會先做好防守。」梁星耀賽前仍受傷病影響，今場上陣成疑，「馬高域兄弟」則有望再為球隊擔正。

深水埗上周末於聯賽，半場曾守和強隊傑志，隊長顏卓彬相信該場表現，對球隊有如啟示作用：「上場對傑志嘅表現，算係開季至今我哋表現最好嘅半場，令我哋有番啲信心，呢次再鬥流浪，都希望踢番賽前部署。」「彬仔」指出流浪前線球員速度快，球隊必須非常集中：「尤其要小心對手嘅反擊。」