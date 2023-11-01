高級組銀牌 標準流浪深水埗爭晉級
2023年11月01日 19:02
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「高級組銀牌賽」第一場8強大戰，周三（1日）率先於旺角大球場上演，由標準流浪面對深水埗。流浪中堅起用李毅凱、馬相訓，神田夢實、林嘉緯、岡本玲仁繼續坐鎮中場，支援伊巴謙、劉智樂攻堅。深水埗中堅宋柱浩今仗刑滿復出，與拿亞、浦敏鎮守後防，顏卓彬、雲尼馬高域組成防中，入球重任落在尼高拉斯、艾雲馬高域身上。
標準流浪正選：
11 梁興傑 [GK]
2 馬相訓
4 金旻奎
7 劉智樂
10 林嘉緯
14 岡本玲仁
16 林衍廷
19 姚浩明
21 伊巴謙
27 李毅凱
44 神田夢實
深水埗正選：
31 李溢晉 [GK]
4 浦敏
6 雲尼馬高域
8 艾雲馬高域
9 鄧子均
14 宋柱浩
15 尼高拉斯
20 波比
24 顏卓彬
72 拿亞
77 張廣然
標準流浪後備：
1 盧兆崎 [GK]
13 陳冠燊 [GK]
5 林遼太
12 盧均宜
17 龍梓軒
20 趙正宇
22 基奧
25 梁凱俊
26 黎培基
28 陳耀祖
深水埗後備：
28 戴廷匡 [GK]
2 楊學敏
3 劉家城
11 黃靖揚
16 張志昊
17 黃琛喆
19 鄧港桁
23 奧斯卡
29 梁羿童
99 鄧嘉
「高級組銀牌賽」周三（1日）率先於旺角大球場，上演第一場8強大戰，由標準流浪面對深水埗。各項賽事錄得3連勝的流浪，最近入球停不了，一班中前場球員狀態大勇，至於深水埗近期受易帥影響，軍心不穩下能否抵擋對方強攻，值得球迷留意。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）
標準流浪上仗聯賽大炒晉峰6球，總教練王家中（Henry）對賽果感到滿意，相信隊內士氣得以提升。球隊早前曾在聯賽擊敗深水埗，但Henry提醒球員千萬不要放鬆：「一場波更加要集中精神，都係鬥邊隊犯錯少同把握力好啲。尤其深水埗最近換咗教練，戰術都會有改變，佢哋前場都有幾個好快嘅球員，要控制好比賽節奏。」
林衍廷上仗自亞運歸隊後，首次於本地賽披甲，即頻頻在前場搶截成功，助流浪大勝而回，他表示自己僅盡力做好戰術部署：「對方冇留意到我，所以就決斷地進行壓逼，結果開展咗締造入球嘅攻勢，希望依種好表現陸續有來。」球隊正經歷8日3戰，但「Fat Gor」強調今仗絕不會留力，又指自己會力爭入球：「欲望係有嘅，印象中我都有一、兩年冇入波，有機會嘅話都要試。」
鄧冠研離隊之後，深水埗成為今季港超另一支教練團出現變動的球隊，亦是這支區隊繼上季後再次於季中換帥。今季「盃賽運」不俗的深水埗，於首圈以1球淘汰港會，8強要挑戰強敵流浪，總監高俊基希望球隊先做好賽前部署：「比起季初聯賽對流浪，相信我哋依家狀態會更好，一場過嘅盃賽咩都有機會發生，但我哋會先做好防守。」梁星耀賽前仍受傷病影響，今場上陣成疑，「馬高域兄弟」則有望再為球隊擔正。
深水埗上周末於聯賽，半場曾守和強隊傑志，隊長顏卓彬相信該場表現，對球隊有如啟示作用：「上場對傑志嘅表現，算係開季至今我哋表現最好嘅半場，令我哋有番啲信心，呢次再鬥流浪，都希望踢番賽前部署。」「彬仔」指出流浪前線球員速度快，球隊必須非常集中：「尤其要小心對手嘅反擊。」