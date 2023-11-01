甲一　李察士攻入29分　康仁福建擊敗晉裕

香港男子籃球甲一聯賽周三（1日）頭場，康仁福建硬撼新升班的晉裕，最終福建憑李察士取得全場最高的29分，以71比65力挫晉裕成功開齋。

開季兩場全敗的康仁福建較快入局，靠林羽及李察直各得4分，以8比2領先。其中李察士開局狀態火熱，第1節已取得12分4籃板，反觀晉裕外援艾勤手感一般，首節4投1中，令福建第1節20比17領先。

李察士第2節繼續火熱手感，遠投近切連連取分，加上福建防守令晉裕未能輕易獲得出手機會，一度拉開至34比22。其後楊瑞鴻於完半場前「發炮」連搶7分，半場共攻入11分，李察士就取得22分，而晉裕半場已錄得9次失誤，令福建完第2節領先43比31。

福建第3節多次搶得進攻籃板，成功控制比賽節奏，令球隊在李察士手感下降時，都能保住領先。不過晉裕開始不斷為艾勤創造機會，這位外援亦原負所托，屢屢在籃底單打成功，蘇志樂到第3節末段射入今場第3球3分，但仍以46比56落後進入最後1節。

艾勤第4節開賽後不久，便搶得進攻籃板兼搏得「And 1」，劉子禮再射入3分，把分差縮窄至單位數，之後蘇志樂再射入3分，進一步追至56比62。福建的黃律堯之後在艾勤面前上籃得手，但梁民熊射入3分球還以顏色。此時李察士和楊瑞鴻挺身而出，各拿兩分，重新把分差把拉開至雙位數，雖然梁民熊攻入是役第4球3分，為晉裕燃起一絲希望，但最後康仁福建守住晉裕反撲，贏71比65，取得今季聯賽首場勝仗。