【英聯盃】曼聯守「細」波硬頂紐卡素

英聯盃第4圈上演重頭戲，上屆決賽組合曼聯同紐卡素將會提前碰頭，主場出擊嘅「紅魔鬼」聯賽今季成績令人失望，不過佢哋踢盃賽反而醒神，喺一場過嘅淘汰賽會穩陣為先；作客嘅紐卡素受傷疲交煎問題困擾，雙方都會踢得特別謹慎，開2.5球入球細機會甚高。（周四凌晨4時15分開賽）

曼聯喺上場聯賽0比3不敵曼城，狀態令人擔心，但「紅魔鬼」本身最擅長踢穩守突擊，踢盃賽有更好效果，上季兩項本土盃賽都能夠殺入決賽就係最佳證明。曼聯喺英聯盃肩負衞冕重任，今仗將會沿用先穩守策略，球隊近6場英聯盃賽事未失1球，防守值得信賴。

「紅魔鬼」今季最大問題，係進攻效率偏低，「福仔」拉舒福特同海倫產量不足，近期入波多數依賴中後場球員，攻擊球員士氣低落，經歷埋上場曼市打吡慘敗後，信心大受打擊，今仗必定會先求穩陣。

至於紐卡素近期硬仗連場，球員體能難免受到影響，尤其係主力射手阿歷山大伊沙克受傷缺陣，中場辛度東拿利又要停賽，人腳捉襟見肘，今仗作客奧脫福必定會屯重兵防守。睇番兩隊近4次對賽，總入球全開2球或以下，今仗一於再追2.5球嘅入球細。

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