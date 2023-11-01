費度：機員主場「大」特賣

當我看到這個季後賽對賽組合的時候，我立即回想起季初哥倫布機員於主場以6比1大勝阿特蘭大聯的常規賽，這或許令機員在今仗擁有一定的心理優勢。

機員在34場常規賽一共攻入最多的67球，而入球第2多的球隊正正是阿特蘭大聯，一共取得66個入球，所以，今場賽事有可能會演變成一場入球騷。

機員的踢法是派出多人於前線攻堅，相信今仗亦不例外，前鋒古曹靴南迪斯今季攻入16球，表現十分好。另外，表現令人興奮的前鋒還包括迪亞高羅斯及阿歷山大度馬坦，但領隊韋費特蘭斯的全攻踢法有弊處，就是會導致到機員後防暴露了空間，使球隊甚少取得零封成績。

季後賽首圈是採取三盤兩勝制，首場最大的談論點就是阿特蘭大聯的泰亞高艾美達，他是美職的助攻王，更可以說是今季的最佳球員，可惜的是，他將會因停賽而未能上陣。考慮到他差不多製造了球隊的3成入球，加上個人亦攻入11球，其缺陣務必對球隊造成嚴重影響。

由於泰亞高艾美達停賽缺陣，阿特蘭大聯需要其他球員為基亞古馬基斯製造入球機會，此子今季常規賽上陣27場一共攻入17球，近10仗更加取得7球進帳。另外，我亦視葡萄牙前鋒辛迪施華將會擔任一個重要角色。

阿特蘭大聯同樣需要我的前門將隊友巴特古辛交出好表現，皆因他在今仗有可能會相當忙碌。今場賽事應該會相當具娛樂性，隨時合演一場入球騷，我認為哥倫布機員最終可以勝出。