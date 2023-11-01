甲一　柏斯31分助永倫5年來首勝南華　泰那足踝受傷

周三（1日）甲一尾場上演「紅黃大戰」，前兩季對南華未嘗一勝的永倫憑柏斯轟31分，以92：76擊敗南華，這亦是永倫自2018年銀牌後首次擊敗南華。

永倫上季試過50：90大敗給南華，今季首次面對這隊老對手明顯有備而來，甫開戰就打出11：0攻勢。柏斯轉身上籃、韓天次三分球加偷球上籃，周迎堅亦殺入籃底得分，南華由葉耀邦和余理洋先後博得「and 1」，回敬一波9：0攻勢。

南華由葉耀邦單節攻入11分，永倫則有上仗5次三分線起手全中的文俊浩，首節和韓天次各轟兩球三分球，加上柏斯單節8分，永倫以26：18領先，可惜永倫「王牌」泰那在一次進攻時左腳扭傷退下火線。

第2節，永倫外線炮台開火，韓天次和何倚富各有進帳，前者更加單節8分，柏斯在籃底無人匹敵再得7分，永倫領先最多25分。相反，南華進攻失靈，半場13次外圍起手0中，此節僅得13分，半場落後31：54。

換邊後，南華終於憑朱亮投進今場第一個三分球，追至38：60，余理洋亦挺身而出，兩次「and 1」，加上梁兆華兩記三分球，南華此節打出29：21，追至60：75。決勝節永倫依然保持優勢，全員上陣下最終以92：76贏得5年來對戰首勝，兼打破南華今季聯賽不敗之身。

永倫外援柏斯取得全場最高31分，另加19個籃板。韓天次以24分緊隨其後，3分球4射3中，何倚富9分3助攻。南華葉耀邦、余理洋和梁兆華各得17、15及13分，葉耀邦另有15個籃板。

今場再成贏球功臣的柏斯賽後表現興奮：「我們今場打得很好，泰那早段受傷，他是球隊的支柱，但我們團結一心，奮鬥下去。」聯賽才加盟永倫的柏斯已經極速融入球隊，他說：「我和其他隊友合作得很好，今季肯定可以有一番作為！我知道他們好久沒贏過南華，今場是重要的勝仗，我來永倫就是要帶來改變，很開心做得到。今季我們向著冠軍進發，看看能走多遠吧！」