高級組銀牌　標準流浪「加時」贏深水埗晉級

「高級組銀牌賽」第一場8強大戰，周三（1日）率先於旺角大球場上演，由標準流浪面對深水埗。兩隊法定時間踢成平手，但流浪靠姚浩明在加時上半場的入球，最終以4比3險勝而回，4強將鬥東方對冠忠南區的勝方。

流浪中堅起用李毅凱、馬相訓，神田夢實、林嘉緯、岡本玲仁繼續坐鎮中場，支援伊巴謙、劉智樂攻堅。深水埗中堅宋柱浩今仗刑滿復出，與拿亞、浦敏鎮守後防，顏卓彬、雲尼馬高域組成防中，入球重任落在尼高拉斯、艾雲馬高域身上，柏羅邦則未入名單。

兩隊開賽初段未入局，直至15分鐘流浪先有埋門機會，伊巴謙接應隊友長傳，但禁區內無人看管下抽高。18分鐘輪到深水埗還擊，艾雲馬高域罰球直射不中目標。23分鐘流浪率先打破僵局，神田夢實罰球斬入禁區，馬相訓頭槌頂入其港超處子球。

7分鐘後流浪再下一成，岡本玲仁禁區內被浦敏踢跌，球證直指十二碼，伊巴謙操刀雖被李溢晉撲出，但馬相訓頭槌補中，個人梅開二度。33分鐘金旻奎右路傳中，劉智樂頭槌頂入，流浪領先至3比0。但上半場補時階段尼高拉斯近門射入，半場深水埗落後1比3返入更衣室。

易邊後深水埗急起直追，51分鐘張廣然殺入禁區起腳，被梁興傑撲出底線。2分鐘後深水埗開出角球，林嘉緯回防時不慎擺下老烏，深水埗追近至2比3。63分鐘深水埗更由艾雲馬高域追成3比3。流浪之後如夢初醒，70分鐘伊巴謙禁區內側身抽射，未能射破李溢晉十指關。83分鐘神田夢實勁射又中楣彈出。

比賽尾段深水埗同樣有次黃金機會，但艾雲馬高域禁區內起腳無功而還，兩隊法定時間踢成3比3，比賽需要進入加時。加時階段流浪取得較多攻勢，終於在104分鐘靠姚浩明近門頂入，以4比3險勝深水埗，順利晉級4強。