奧脫福淪陷！曼聯吞3蛋　英聯盃衛冕失敗

曼聯喺奧脫福球場再歷慘敗！周四(2日)凌晨英聯盃第4圈賽事，曼聯主場慘吞紐卡素3蛋，宣告衛冕失敗。曼聯3日前先喺「曼市打吡」主場吞曼城3蛋，係球會自1962年10月之後，61年來首次連續2場喺奧脫福輸3球或以上，「夢劇院」慘成「噩夢劇院」。

呢場上屆決賽翻版戰，曼聯同紐卡素都起用大批副選，曼聯控球率雖然較高，但紐卡素進攻效率更勝一籌，28分鐘米基爾阿米朗左路突圍勁射入網，8分鐘後賀爾禁區頂起腳拉入死角，半場紐卡素領先2球。下半場曼聯依然沉寂，60分鐘祖爾韋洛克中路如入無人之境，推到禁區頂輕鬆抽入，協助紐卡素大勝晉級。

奧脫福曾經係曼聯最堅固嘅堡壘，但今季全面淪陷，61年來首次連續2場喺奧脫福輸3球或以上；今季頭10仗主場賽事輸5仗，更係自1930/31球季後首次出現。曼聯近2次主場贏波對賓福特同哥本哈根，都係靠補時連入2球同救12碼先驚險獲勝，完全冇霸氣可言。

英聯盃衛冕失敗，備受壓力嘅領隊坦哈格賽後道歉：「我哋知道踢得唔好，我哋要負上責任，我要為差勁表現向球迷道歉，並且盡力扭轉。曼聯有足夠質素，而且大家都好團結，我哋要用成績嚟提升信心，要做到就只有跟從指示，贏出每場戰鬥，而且要全隊一齊做，心態係最重要。」