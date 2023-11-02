【巴甲】聖保羅踢風流波　高士路下盤捧得過

聽朝巴甲尾場，聖保羅主場迎戰高士路。聖保羅自從捧完巴西盃後就hea住踢，就算主場出擊亦不宜高估，相反高士路仍為爭下屆南球盃入場券搏命，季尾波戰意行先，高士路受讓半、一必捧下盤。（周五早上7時開賽）

聖保羅於早前巴西盃決賽，兩回合計以2比1擊敗法林明高封王，並且取得直入下屆自由盃分組賽入場券，可以話係任務完成，餘下聯賽便成為例行公事，因此hea住嚟踢等收咧。單計近5仗聯賽，聖保羅只係得1勝2和2負，其中3仗交白卷，除咗慘吞彭美拉斯5蛋外，更變身黃大仙，對住護級分子華斯高同戈亞斯都贏唔到，hea到咁點捧得落手。

另邊廂，高士路近5仗聯賽取得2勝2和僅1敗，唯一敗仗係輸畀勁旅法林明高，其中3仗更加先開紀錄，非常搶韁。兩軍依家都係排緊中游，不過聖保羅已提早獲得自由盃資格，聯賽踢得再差都冇影響，正宗風流波，高士路因與哥連泰斯、山度士等分數相差唔遠，仍要搶分爭下屆南球盃席位，戰意肯定好過聖保羅多多聲，加上近3次交手，高士路取得2勝1和未輸過，仲有得受讓咁筍，下盤咪錯過。

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