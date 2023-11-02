滿貫展現王者本色　大勝建龍飛馬錄3連勝

周四（2日）甲一頭場，滿貫展現王者本色，憑6人得分上雙，包括張彬賢20分，蓋帝斯半場「打卡」獲18分，以110：63大勝建龍飛馬，取得3連勝。

滿貫上場大勝南青57分，今場變陣出擊，正選收起蔡再懃，由前兩戰未獲上陣的方誠義，配搭吳松峻、李琪、林俊光和外援蓋帝斯。方誠義甫開戰即裡外開弓連得5分，之後滿貫憑吳松峻和蓋帝斯3次搶截得手快攻上籃，開局即打出11：2。滿貫在此節剩2分多鐘時，再次「五上五落」，歐陽維江、張偉康、蔡再懃、張彬賢和惠龍兒上場，繼續大打快攻，建龍飛馬陷入苦戰，劉家傑連追5分，苦苦追至13：27。

第2節滿貫繼續強攻，張偉康與張彬賢二人快攻得手，惠龍兒亦搶下進攻籃板上籃得分，一連打出11：2攻勢。建龍飛馬的亞理不甘示弱，來一記大力入樽振士氣，他之後更偷蓋帝斯的球，一條龍入樽，其後邱廣華亦上籃得分，惟他落地時扭傷足踝，需要退下火線。半場滿貫的蓋帝斯攻入18分，方誠義緊隨其後交出11分。

換邊後，滿貫續收起蓋帝斯，張彬賢單節8分，亞理為首的建龍飛馬失誤較多，滿貫續以78：50領先。決勝節，滿貫張彬賢和黃鎮煒內線夾擊亞理，令他此節前5分鐘僅得2分，落後太多的建龍飛馬無力回天，滿貫的蕭瑋耀單節11分，助球隊終以110：63大勝而回。

滿貫多達6人得分上雙，張彬賢下半場默默耕耘，攻入全隊最高20分，外援蓋帝斯連續兩場只打上半場就「收工」，今場收穫18分，蕭瑋耀亦有18分進帳。建龍飛馬方面，亞理取得全場最高21分，惟球隊沒有其他得分點支援，僅得周健宏攻入雙位數得分（10分）。

張彬賢笑言不習慣做「賽後訪問」，他說：「多謝教練信任，讓我今場有這麼多上場時間，也多謝隊友和師兄們不斷鼓勵我：『阿賢打多一點，不要怕起手！』我才有信心去打，放開去衝，每一秒都搏盡。」27歲的張彬賢2017年加入滿貫，其後在2019年轉投香港東方，及後重返「綠軍」，他表示今場打起信心：「多謝隊友早上陪我練罰球、幫我執波，今場罰球命中率才有提升。之前自己經驗不足，所以上陣機會不多，感激教練對我的信任，希望在阿GA（方誠義）、Duncan（惠龍兒）、CJ（蓋帝斯）和肥煒（黃鎮煒）其他老大哥身上繼續學習，未來對頭4球隊都可以幫到手。」