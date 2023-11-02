艾華士雙雙　漢友大勝南青開齋

香港男子籃球甲一聯賽周四（2日）尾場，由兩支未取得聯賽首場勝仗的球隊交手，漢友硬撼南青。漢友憑外援艾華士攻入21分13籃板，加上黃銘德取得全場最高的26分，以92比65大勝對手，本季聯賽首度勝出。

漢友甫開賽就展現爭勝決心，馬嘉聰及艾華士先後搏得「and 1」，早段佔據領先，不過何倚揚同樣回敬1球「and 1」，追至6比10。不過漢友爭搶籃板有明顯優勢，又經常殺入籃底製造友犯規，艾華士及鄺錦昌都在罰球線上建功，使球隊拉開至17比6，南青有徐澤成射入3分球繼續追近，但漢友在艾華士首節已攻入9分的帶領下，仍以19比14領先完首節。

兩隊到第2節明顯加快節奏，黃銘德遠投近切連取7分，包括1球3分球，漢友成功把分差拉開至雙位數，領先33比21。其後艾華士再度登場後，隨即射入1球中距離，黃銘德延續出色手感，攻入第2球3分球，幫助漢友打出段13比0攻勢擴大領先，徐澤成上籃得分為南青「止血」，但仍以23比48大幅落後。

漢友下半場手感仍相當理想，鄺錦昌籃底放入兩分後，再攻入今場第1球3分，進一步拋開至61比28，之後艾華士發揮籃底威力，搶下進攻籃板後再成功放入，逼使南青叫暫停。惟南青形勢未有太大起色，艾華士和黃銘德完第3節分別已取得21和20分，令漢友愈拉愈遠，第4節初段曾領先76比40。南青的司徒偉傑之後兩度籃下得手，但黃銘德上場後兩度於外線建功，最終漢友能夠維持勝局，贏92比65完場，取得本季首場聯賽勝仗，南青則4連敗。