曼聯否認接觸新領隊　坦哈格3場定生死

曼聯經歷奧脫福連場大敗後，領隊坦哈格被推上風口浪尖，多間傳媒指曼聯已經接觸新領隊人選準備「做嘢」。群情洶湧之下，曼聯火速出面澄清，表明坦哈格將繼續領軍喺周六(4日)出戰富咸，不過消息指曼聯高層亦明白目前形勢水深火熱，未來3場賽事將決定坦哈格生死。

英國《泰晤士報》等媒體報道，曼聯正接觸法國名帥施丹同士砵亭教練魯賓艾摩廉，為炒坦哈格做準備，但曼聯發言人即時否認，著名記者Fabrizio Romano引述消息：「曼聯否認有計劃請新領隊代替坦哈格，球會保證關於接觸新領隊人選嘅故事完全係子虛烏有。」

據英國《衞報》消息，坦哈格肯定會繼續帶隊出戰對富咸嘅聯賽，不過若果成績繼續下跌，坦哈格嘅帥位仍然岌岌可危，未來3場賽事會決定坦哈格命運。除周六作客富咸外，下周中歐聯作客哥本哈根，以及國際賽休戰前最後1場聯賽主場對盧頓，高層預期曼聯要取得全勝。

喺英聯盃吞紐卡素3蛋後，坦哈格曾被問題帥位危機問題，坦哈格回應：「我係一個戰士，我知道唔會一帆風順，今季就出現唔少挫折，但我哋都要搵出解決方法。我明白球隊成績唔好，受到質疑係好合理，但我有信心可以做到，上季我哋都做得到，我會將難關視為挑戰。」