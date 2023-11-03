香港高爾夫球公開賽觀眾村　首兩天免費開放

【特約報道】「香港高爾夫球公開賽」將於11月9日至12日在粉嶺香港哥爾夫球會回歸，多位星級球手來港爭逐，上月在杭州亞運摘金的香港「一哥」許龍一，亦會強勢迎戰。深受球迷歡迎的賽事觀眾村，賽事期間將提供多元化活動，讓觀眾欣賞球賽之餘，亦可享受高球以外的樂趣。

奧海城挑戰遊戲贏免費門票

一連4天的賽事觀眾村將由早上7時半至下午5時半開放，入場觀眾也可在環境優美的粉嶺球場享受多項娛樂活動和美酒佳餚，以及一系列適合一家大細的節目。賽會秉承與眾同樂宗旨，賽事首兩日免費開放予公眾入場，18歲以下觀眾更可在持票成人陪同下或出示身分證，便可於整個賽事周內免費入場，11月11日及12日（周六及日）單日門票為港幣200元，4天入場証為港幣300元。觀眾村內各項活動一律免費提供予入場人士參與，冀吸引更多市民投入「香港高球賽」。

球迷如想免費在周六（11日）觀戰及入觀眾村亦有機會，大會於11月2日至7日在奧海城二期設置活動攤位，公眾可透過參與推桿挑戰遊戲，獲得周六的門券，欣賞賽事之餘還可走入「粉嶺觀眾村」遊玩。挑戰遊戲相當簡單，參加者有3次機會將球推進中間洞口，如成功連續推進3球，就有機會免費獲得周六門券。

瑜伽體驗到兒童專區包羅萬有

至於今年觀眾村內的活動包羅萬有，由11時開始的半小時瑜伽體驗，可讓參加者享受在戶外紓展筋骨的樂趣。熱愛運動的觀眾亦可參與各類運動體驗，包括高爾夫模擬器、推桿遊戲及欖球體驗等，一展自己的運動技能。此外觀眾村內設有「兒童專區」，每天均提供跳彈床、臉部彩繪、魔術及雜技表演，以及藝術工作坊等有趣項目。大會更邀請了中國香港跳繩總會的世界冠軍跳繩隊，11月11日（周六）中午12時及下午2時到場表演，展現「世一」花式跳繩技術。

今屆賽事更首次與本地著名插畫家兼壁畫師Bo Law合作，他與團隊將於11月10日至12日在觀眾村舉辦壁畫創作工作坊，觀眾可以利用Bo Law的畫模配合自己的創意制作油畫。賽事觀眾村同時提供優質的美酒佳餚，讓大家在秋涼的戶外環境下Chill 一Chill，又設有「歷史生態遊」環節，讓喜愛大自然人士及一家大細的球迷享受親子樂。

香港高爾球夫公開賽活動攤位開放時間：

2/11至7/11 中午12時至晚上8時

（周六及周日提早於上午11時開放）

地點：奧海城二期

賽事觀眾村開放時間：

9/11至12/11 上午7時30分至下午5時30分

（首兩天免費，11及12日單日門票200港元，

4天入場証為300港元）

地點：粉嶺香港哥爾夫球會