積芭年終賽贏波無慶祝！捐獎金助巴勒斯坦人

世界排名第7的突尼斯名將積芭，在墨西哥舉行的WTA年終賽再下一城，但她賽後並沒有任何慶祝，並含淚表示會將部份獎金捐助予巴勒斯坦人民。

積芭在小組賽以直落兩盤6比4、6比3擊敗捷克禾杜蘇娃後，只是舉手向觀眾揮手，並沒有慶祝，她賽後在場上對觀眾表示：「在世界這個時期實在難以令我開心。」她哽咽續稱：「每天看到小孩及嬰兒躺下，實在很痛心，所以我決定將部份獎金捐出，以幫助巴勒斯坦人。」

「這場勝利不會令我高興，因為有很多事情仍然發生，很抱歉，這本是關於網球，但每天看到片段令我很困擾；這不是政治的宣傳，而是人道，我希望全世界得以和平，就是這樣。」積芭不是唯一向巴勒斯坦人提供經濟援助的阿拉伯運動員，上月埃及紅十字會證實，利物浦球星沙拿已捐款幫助其在加沙的救援工作。

積芭於2021年成為首位贏得WTA冠軍的阿拉伯女性，2022年她成為首位躋身大滿貫準決賽及決賽阿拉伯或北非的女將；隨着今仗在WTA年終賽的小組勝利，她可袋走至少19萬8千美元的獎金，然而目前未知她打算捐出多少。