希斯基：墨城悉尼一團和氣

兩支我預期在今季澳職會有好表現的球隊，開季成績強差人意，周五交鋒前同樣錄得兩戰全敗劣績。

令人驚訝的是，墨爾本城竟然作客以0比6大敗給阿德萊德聯，但慘敗絕對是咎由自取，皆因他們於這場敗仗中，的而且確是攻不銳、守不穩。當你太過依賴一位球員去入波，而這位球員又未能踢出水準的話，球隊就會出現問題，這位球員正正是墨爾本城的占美麥卡倫。換言之，其他球員需要分擔入球重任，助球隊走出谷底。

占美麥卡倫在對阿聯時12碼宴客，但我深信，今仗他會交出反彈表現，並取得今季首個聯賽入球。除此之外，托爾基阿斯蘭應該可以傷癒復出，因此他和馬連積高利斯將可加強前線進攻質素。

FC悉尼上周五作客以0比3不敵布里斯班獅吼後，今季還未取得任何入球，兩輪聯賽更加一共失了5球。

個別球員的犯錯導致影響了球隊的戰績，今仗最重要的事情，就是避免輸波而回。所以，他們的後防需要表現得更加穩固，阻止對方作出傳中球，亦要更加貼身地看管對手，球員也要不停走動，以防止對手有上腳時間。

如果祖羅利、羅拔馬克及法比奧高美斯能夠於前線為墨城構成威脅的話，將會對球隊有額外幫助。但最首先要做的事情是，就是要令到主隊難以製造到入球機會，事關就算最終和局收場，亦將可以大大提升球隊士氣。

今仗對雙方領隊來說都是非常關鍵，為了取得正面的賽果而回，他們或許需要作出戰術部署，踢得會比較保守一點。我認為在兩隊都不想輸波而回的情況下，所以最終兩軍會打成平手，各得1分。