沙華列夫被涉控家暴　面臨罰款45萬歐元

網壇前世界第二的德國名將沙華列夫，因被涉控於2020年5月對前女友在爭吵中施暴，據外媒報道指他被柏林一家刑事法院判罰45萬歐元的罰款。

柏林邢事法院的一位發言人向英國《衞報》證實，當地法院於上月２日已向沙華列夫發出判罰，據稱是沙華列夫在爭吵中「對一名女性的身體虐待並損害其身體健康」；而沙華列夫對這個判罰已提出上訴申請。

正在巴黎爭逐大師賽的沙華列夫對此表示:「我會作出反對。但坦白說我不會對此發表任何評論，因為還有一些程序要做。」不過，很多球迷就質疑沙華列夫的行為，何解還可容許他繼續比賽。

今年1月，ATP(男子網球員協會)對這個指控進行了15個月的調查，其後宣傳由於「證據不足」不再繼續調查，而ATP補充說如果有新證據可能再作重新評估不採取任何紀律行動的決定。

受到指控的影響，沙華列夫周四面對希臘名將西西帕斯，以6比7(2)、4比6落敗，無緣躋身8強；而西西帕斯全場轟出10個ACE球，並取得今季第50場巡迴賽級別勝仗，同時也鎖定了ATP年終賽資格。

此外，世界「一哥」祖高域則有驚無險地躋身8強，他面對荷蘭的Tallon Griekspoor，在落後一盤4比6的情況下，以7比6(2)、6比4反勝，將與丹麥新星魯尼碰頭爭逐準決賽席位。