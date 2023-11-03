馮英騏離世體壇悲痛　港殘體協：深切哀悼

殘奧輪椅劍擊金牌得主馮英騏驟逝，體壇圈中人感到驚訝及悲傷，而中國香港傷殘人士體育協會今日（3日）亦發文，悼念這位熱心推動輪椅劍擊的生命悍將，並肯定他的成就及貢獻。

中國香港傷殘人士體育協會表示，對於前輪椅劍擊運動員馮英騏先生辭世，協會全體執行委員及秘書處仝人表示深切哀悼，並向馮英騏先生家人致以深切慰問。港殘體協回顧了馮英騏在體壇的成長及成就就：「他於1995年獲選為香港輪椅劍擊隊代表，曾參加2000年澳洲悉尼及2004年希臘雅典殘疾人奧運會，共取得五金一銀一銅佳績。退役後他仍熱心於協助殘疾人運動的工作，加入國際殘疾人奧委會並在級別鑒定委員會中擔任委員，於2011年更於協會擔任項目主任，亦曾前往日本指導日本輪椅劍擊運動員，身體力行推動輪椅劍擊發展。他的傑出成就令他在2013年當選香港十大傑出青年。」

「協會感謝馮英騏先生的無私付出及貢獻，並將秉承其精神，繼續推動本地殘疾人運動發展。」事實上，認識馮英騏的運動員及圈中好友，均對他的離世感到非常不捨，除了前羽毛球好手陳念慈外，武術運動員鄭家豪、競步一姐程小雅及籃球前港將譚偉洋等都在社交網發文懷念好友，其中鄭家豪更記述昔日與他作為同房宿友的生活點滴。英騏驚人的毅力感動及感染身邊人，大家對體壇失去他都感到痛惜。