雙星弗爆力爭7連捷　馬體會客Ｗ拉唔住

周六(4日)凌晨西甲賽事，近期狀態巔峰嘅馬德里體育會，將會作客拉斯彭馬斯。馬體會為展示爭標實力，必定全力爭取聯賽7連勝，呢支由施蒙尼執教嘅勁旅攻守兼備，「卡士」高一線，客勝值得捧場。(Now 632周六凌晨4時直播)

馬體會今季成績突出，自9月擊敗皇家馬德里後信心爆棚，喺西甲踢出一波6連勝，而且每場攻入至少2球，一對前鋒基沙文同艾華路莫拉達處於巔峰狀態，兩人合共已有13個聯賽入球，火力非常強大。

近日有消息話施蒙尼即將同球會續約3年，全隊上下士氣一流，中場佐治高基、迪保羅同沙奧尼古斯組成嘅中場效率超高，「夫添」出戰贏面甚高。佢哋同拉斯彭馬斯近6次聯賽交鋒，馬體會全部贏晒，當中4場贏3球或以上，可見兩隊級數有別。

拉斯彭馬斯目前位居中游，近4場聯賽3勝顯示狀態唔差，不過賽前爆出負面消息，司職中場嘅隊長莊拿芬韋拉同教練鬧不和，近日喺未得球會批准下，擅自飛去沙特阿拉伯傾轉會，今仗唔會候命上陣，對住超班嘅馬體會，拉斯彭馬斯難逃一敗。

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