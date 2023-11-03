康仁福建力挫祟德飛鷹　甲一聯賽兩連勝

香港男子籃球甲一聯賽周五（3日）頭場，康仁福建憑楊瑞鴻和李察士，合共取得37分，以65比56力退有奧斯汀轟入全場最高24分的祟德飛鷹，聯賽連贏兩場，戰績改寫成2勝2負。

兩隊初段手風欠順，第1節完成近一半，飛鷹憑林東坤射入3分反超5比4，之後奧斯汀再於外線「發炮」，不過福建的李察士、楊瑞鴻及黃子謙先後開火，打出1段12比0攻勢反超，並以16比10領先完第1節。

懷斯和林羽第2節早段各得兩分，把分差擴大至雙位數，但許烜行剷籃搏得「and 1」，追成13比20。其後飛鷹奮力追趕，但李察士力壓胡兆智上籃，加上楊瑞鴻兩罰全中，蔡龍德再射入中距離，為球隊重新拉開至30比19。上半場福建勝在得分較平均，楊瑞鴻入11分，李察士和林羽各有6分進帳，反觀飛鷹僅得奧斯汀得到10分較為突出，福建半場稍為拉開33比26。

楊瑞鴻換邊後射入3分球，李察士再表演雙手入樽，使福建一直領先，令飛鷹叫暫停作調整。不過飛鷹依然出現不少失誤，而福建則更加頻繁地為李察士創造單打機會，這位外援亦以單節攻入7分的演出回應球隊信任，福建續以47比38領先。

今場楊瑞鴻到最後1節表現依舊出色，他射失3分後，自己搶下進攻籃板補中得手，再後手助攻譚子健籃底放份，福建領先至53比38。不過飛鷹手感有所回暖，梁嘉豪和呂銘彥各入1球3分，追至50比60，惟其後多次進攻未能得手，注定飛鷹無力回天，福建贏65比56完場。

楊瑞鴻今場射入全隊最高的21分，助球隊聯賽兩連勝，他表示一直對球隊有很高期望，坦言對開季頭4場錄2勝2負未算滿意：「頭兩場鬥香港東方和永倫，球隊發揮絕不理想，因此連輸兩場後，全隊都非常失望，但比賽接踵而來，大家要盡快收拾心情，爭取打入季後賽。」「阿楊」又稱讚球隊上下愈來愈合拍，指李察士今仗收穫16之餘，也在防守方面作不少貢獻，有信心他往後交出更佳表現。