名嘴喪插坦哈格：「點解曼聯唔簽雲迪尹？」

熱刺今季大爆發，英超10輪不敗高踞榜首，除咗中前場火力強勁，後防實力大幅提升亦係關鍵，其中荷蘭中堅雲迪尹被譽為聯賽最佳後衞之一，名嘴麥臣將矛頭指向坦哈格，佢話：「你係荷蘭人，佢又係荷蘭人，點解曼聯簽唔到雲迪尹？」

22歲嘅雲迪尹今夏由禾夫斯堡轉投熱刺，轉會費高達4,300萬鎊(約4.1億港元)，絕對唔平，但都平過曼聯嗰班，而且佢表現對辦，火速適應英超環境，同基斯甸羅美路相當合拍，解決咗熱刺長期以來嘅防線問題，雲迪尹亦受惠於近期好表現，上月首次入選荷蘭國家隊。

麥臣認為，坦哈格應該被問責，呢個教頭近兩季胡亂增兵，今季竟然簽入莊尼伊雲斯，華拉尼同利辛度馬天尼斯又傷患嚴重，佢話：「如果我係曼聯老闆，肯定會問坦哈格點解睇漏雲迪尹，你哋都係荷蘭人，你應該容易收料，但點解雲迪尹去咗熱刺，而唔係曼聯？」

佢繼續鬧：「雲迪尹係英超最佳中堅之一，轉會費唔係8、9,000萬鎊，坦哈格淨係識得搵自己友，呢個問題真係好嚴重。」

坦哈格被炒順序已經升上榜首，有傳媒計過，如果曼聯依家炒佢，以坦帥年薪900萬鎊計，加埋教練團其他人員，炒魷花費至少1,500萬鎊(約1.43億港元)。