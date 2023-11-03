高級組銀牌　尾段打少個！大埔由贏變輸

「高級組銀牌」周五（3日）假旺角大球場上演第2場8強戰，由聯賽「1哥」理文火併大埔。大埔今仗一度先開記錄，但尾段打少一人下，最終以1比2反負理文，後者4強會鬥傑志對晉峰的勝方。

理文今仗中堅起用列斯奧夥拍荷西安祖，黃俊皓則出任右閘，亞哥斯達擔正，與黃威負責在中場派牌，支援箭頭安尼亞及艾華頓攻堅，而保利臣連同剛傷愈復出的基華尼頓、迪高先列後備。至於大埔續由謝家榮把關，4人後防為加比爾、馬高斯山度士、亞歷斯祖及李家豪，入球重任落在陳肇鈞、馬卡雷拿身上。

賽前6連勝的大埔，甫開賽先有馬高雷拿推入大位起腳，但未能威脅門將陳嘉豪。理文隨後站穩陣腳，但亞哥斯達勁射被謝家榮接實，14分鐘艾華頓開出角球，荷西安祖頭槌又頂中楣。24分鐘大埔率先打開記錄，陳肇鈞邊路突破後橫傳入禁區，尾柱的雷仙奴近門撞入。落後的理文急起直追，33分鐘張憙延左路傳中，安尼亞起腳可惜撞柱。2分鐘後顏樂楓勁射，又被「家榮」撲出底線。上半場尾段，陳曉鋒因傷退下火線，由羅振庭入替，但大埔半場仍能維持1球領先優勢，返入更衣室。

理文易邊後換入保利臣加強攻力，但53分鐘差點失守，馬卡雷拿殺入禁區起腳但被陳嘉豪擋出。「黃黑軍團」隨後積極搶攻，65分鐘前場搏得罰球，艾華頓操刀射中人牆，這名前鋒再衝上前補射破網，助球隊扳平1比1。之後有疑似12碼出現，馬卡雷拿殺入禁區扭過出迎的陳嘉豪後，疑被該門將的後腳掃跌，但球證譚炳煥毫無表示，個別大埔球員的情緒仍因而受到影響。到77分鐘出現今場轉捩點，馬高斯山度士上前迎頂角球時惡意侵犯理文球員，球證直接向他出示紅牌，大埔需要10人應戰。82分鐘打多一人的理文即憑黃威頭槌建功，最終以2比1反勝大埔，有驚無險下晉級4強。