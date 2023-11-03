高級組銀牌　頭槌奠勝　黃威：第一次入「堅Sir」波

理文周五（3日）於旺角大球場出戰「高級組銀牌」8強，最終以2比1反勝大埔晉級，尾段頭槌奠勝的中場黃威，賽後指對生涯首次攻入恩師「堅Sir」（李志堅）執教球隊的大門，未有太特別感受，又提到球隊需要改善開局慢熱的毛病。

黃威過去曾跟隨恩師李志堅效力深水埗、YFC澳滌、香港飛馬、和富大埔、東方等多支球會，但今季兩人已分道揚鑣，今仗為首度在場上正面交鋒。而黃威即在82分鐘攻入一記頭槌，幫助理文淘汰「堅Sir」所執教的大埔，賽後他表示未有太特別感受：「細個都有入過『堅Sir』波，但職業生涯就第一次，之前一直跟佢踢波，但落到場都係平常心。」

大埔今仗發揮出色，半場更一度領先，黃威指賽前已預料難踢，對最後能夠擊敗對手感到開心：「都知大埔今年防守做得好好，反擊又出色，本身攻極都攻唔入，好彩最後佢哋踢少個，改變咗個形勢。」球隊近2場同樣先落後，黃威則認為需要就此多加改善：「今季預咗可能每一場波都會比較主攻，好多時後場畀到空位對手反擊，依種情況我哋都知，但往往開局太慢熱。」