海倫孭唔到飛　曼聯冬季增兵瞄準3大射手

曼聯眾多位前鋒之中，只有拉舒福特曾於今季英超入過1球，其他前鋒全部聯賽食白果，特別係被寄予厚望嘅海倫最令人失望，踢7場英超冇入波亦冇助攻，淪為「007」。根據英國《每日郵報》報道，紅魔鬼計劃明年1月冬季轉會市場重開後，收購1位具級數前鋒，分擔海倫嘅工作。

據悉曼聯已經有3位目標人物，首先係拿玻里前鋒域陀奧森漢，呢位24歲尼日利亞國腳今夏已成為各大豪門爭奪目標，雖然佢留隊，但開季後同會方關係惡化，包括9月拿玻里官方TikTok出惡搞片，疑似貶低呢位射手，而且有種族歧視嫌疑，雙方幾乎反面。

即使事件平息，但域陀奧森漢早前要求加1倍人工，先至肯續約，令雙方關係再次轉淡，曼聯可以乘虛而入，估計拿玻里起碼要求1億鎊(約9.55億港元)以上轉會費，先至會放人。

曼聯另1位目標係賓福特前鋒艾雲東尼，佢因為違規賭波，被罰停賽8個月，明年1月中就會刑滿復出。呢位27歲英格蘭國腳上季英超上陣33場入20球，效率非高，如果紅魔鬼簽到佢，的確可望提升入球能力，但車路士亦對艾雲東尼虎視眈眈，曼聯想得手並唔容易。

最後1位目標係波圖前鋒泰尼米，其實曼聯今夏已經想簽呢位31歲伊朗國腳，但最終揀咗海淪，泰尼米身價大約1,000萬鎊(約9,550萬港元)，作為替工都係唔錯選擇。