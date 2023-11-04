「鄧謝配」、李卓耀態勇躋身德國賽4強

上周在法國公開賽獲得世界羽毛球卜巡迴賽750級銀牌的香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，轉戰德國繼續保持強勢，周五（3日）力挫印尼組合，躋身4強，將與中華台北的葉宏蔚／李佳馨爭入決賽；而李卓耀在男單8強亦激戰三局後，勇闖4強，將與法國的小普波夫（Toma Junior Popov）爭決賽席位。

「鄧謝配」自杭州亞運後馬不停蹄轉戰歐洲，在芬蘭及丹麥賽事分別16強及32強止步，經調整後上周在法國公開賽表現回勇，闖入決賽，儘管最終未能打破4年的錦標荒，但收獲銀牌令他們的世界排名升上第11位。

轉戰薩爾布魯根爭逐世界羽毛球巡迴賽300級別的德國公開賽，他們愈戰愈勇，8強戰面對過往交手兩次均落敗的印尼組合費迪拿亞(Dejan Ferdinansyah)／維查查（Gloria Emanuelle Widjaja），激戰三局，終以21比15、20比22及21比13取勝；連續兩站躋身4強，將與6號種子的中華台北組合葉宏蔚／李佳馨爭逐。

至於男單方面，被列為2號種子的李卓耀，在頭兩圈分別淘汰巴西及印度球手，周三於8強面對法國球手普波夫（Christo Popov），雙方爭逐三局，最後李卓耀在先落後一局的情況下，以17比21、21比16及21比11成功逆轉，躋身準決賽將與普波夫的胞弟小普波夫爭入決賽。