坦哈格救贖之戰　曼聯不勝無歸

周六(4日)晚英超早場有富咸主場迎戰曼聯，「紅魔鬼」喺曼市打吡大敗後，英聯盃16強又淨吞紐卡素3蛋出局，兩連敗再度出現信心危機，為挽回面子，曼聯極需要贏番一場「救命」，咁啱遇上「私房菜」富咸，曼聯客勝值得睇高一線。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

紅魔上輪聯賽喺「曼市打吡」淨吞曼城3蛋，周中英聯盃對紐卡素再輸3球兼衞冕失敗，領隊坦哈格壓力沉重，已經成為下位被炒領隊大熱，而且不利傳聞四起，又話球員唔再信任坦帥，又話隊友互相埋怨，甚至有指坦哈格得番3場「命仔」，帥位已步入倒數階段。好彩嘅係，曼聯嚟緊賽程相對易踢，對手只係富咸、哥本哈根、盧頓同愛華頓，尤其今場對住近7次交手錄6勝1和嘅富咸，隨時係曼聯反彈嘅起點，呢3分一定要攞到手。

曼聯今場有養傷多時嘅雲比沙卡回歸，兩位「奇兵」麥湯米尼同哈利馬古尼均獲重用，門將奧拿拿亦谷底反彈，呢班球員雖然同爭標球隊有一段距離，但對住中下游球隊，應該夠殺。

富咸今季冇咗阿歷山大米祖域，成績每況愈下，聯賽10戰僅得12分排14位，近2仗聯賽1和1負，而且攻力疲弱，10戰僅入9球，前鋒魯爾占美尼斯聯賽上陣9仗仍未開齋，狀態低迷，今季只係贏到錫菲聯、盧頓同愛華頓等弱旅，對住熱刺同車路士都輸波，今場輸畀曼聯屬正路賽果。

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