高級組銀牌 傑志遇晉峰再合演入球騷
2023年11月04日 14:00
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高級組銀牌：傑志 vs 晉峰
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「高級組銀牌」第3場8強大戰，周六（4日）移師大埔運動場舉行，由衞冕冠軍傑志面對晉峰。「藍鳥」今仗起用王振鵬把關，5名外援包括查理史葛、明加索夫、基爾頓、米基爾及恩查，金信煜先列後備。至於「粉紅兵團」由楊憲樂、許澤崴扼守中路，右閘曾俊軒上演地標戰，林樂賢、奧迪加坐鎮中場，支援凱基攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
傑志正選：
1 王振鵬 [GK]
2 羅梓駿
4 查理史葛
5 艾里奧 [C]
7 明加索夫
10 基爾頓
17 米基爾
26 羅素
89 恩查
95 陳晉一
99 潘沛軒
晉峰正選：
1龐焯熙 [C] [GK]
4 李呈
5 楊憲樂
10 凱基
13 許澤崴
18 曾俊軒
19 林樂賢
21 周睿弘
37 徐竟柔
80 奧廸加
88 歐陽浩銘
傑志後備：
86 保羅
9 金信煜
15 羅拔圖
16 陳俊樂
18 周緣德
19 黃洋
28 鄭展龍
74 甘智健
77 費蘭度
96 馬斐
晉峰後備：
42 陳嘉昊
86 麥梓軒
7 黃政德
8 邵昀俊
11 紀思昊
17 何思哲
20 鄭璟昊
22 岡川晏登
23 艾欣
25 伊高度
30 黃韜霖
72 翁嘉禧
「高級組銀牌」第3場8強大戰，周六（4日）移師大埔運動場舉行，由衞冕冠軍傑志面對晉峰。「藍鳥」下周中需要出戰亞冠賽事，難免有後顧之憂；惟「粉紅兵團」剛經歷大敗，今仗更有南韓主帥河赫俊倦勤，實力再打折扣。雙方早前在「賽馬會菁英盃」交手，踢成6比2，隨時再合演入球騷！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
傑志上仗聯賽大炒深水埗，終止各項賽事3連敗走勢，但暫代主教練金東進（Kim）直言球隊表現仍有改善空間，今仗務必小心應戰：「晉峰今季改由南韓教練執教，踢法偏向體力化，我哋要小心應付佢哋嘅逼搶，希望可以贏波，為下場亞冠大戰壯聲威。」陣容方面，Kim指除丹卓斯基仍在養傷外，其餘球員包括祖連奴、金信煜，以及早前盛傳離隊的奧拿斯，皆可候命。
前鋒祖連奴10月初在亞冠勇戰受傷，近日開始恢復操練，他指自己狀態未完全恢復至100%，但已急不及待落場幫助球隊：「依場銀牌好重要，我已經準備好上陣。球隊早前表現唔太好，喺觀眾席上睇波，嗰種無能為力嘅感覺唔好受，我覺得自己傷完之後變得更強，今場好想入波。」
晉峰上仗聯賽6球大敗予標準流浪，總教練何信賢承認輸得肉酸，認為太早失球打亂球隊部署，盼球員可盡快恢復信心。「何Sir」又透露球隊正遇上傷病潮，包括主教練河赫俊亦因病已返回南韓接受治療，今仗未能在場畔督帥，面對勁旅傑志不容樂觀：「好難完全守死佢哋啲外援，我諗目標盡量減少失球，唔好再以大比數落敗。」
年輕後衞楊憲樂最近備受重用，他指與新教練及隊友仍須時間磨合，希望今仗可以交出表現：「自己近幾場踢得唔算太差，但始終今場係對住球員個人能力、整體配合出色嘅傑志，一定要再減少失誤，同埋我都好想爭取生涯第一個入球。」