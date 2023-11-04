祖高爾：坦哈格靠11號翻身

作為世界上最大的球會之一，擔當曼聯主教練一職從來不容易，相信坦哈格現正處於極大壓力之中。接連在英超打吡戰大敗輸給同市宿敵曼城，以及於英聯盃不敵紐卡素宣佈衞冕失敗，使曼聯本輪聯賽訪富咸時，成為一場非勝不可的比賽。

富咸在周中英聯盃作客葉士域治，結果取得了一場精彩勝仗，但他們在英超的表現只算不過不失。儘管如此，我對他們印象深刻，原因是我認為在云云英超主帥中，馬高施華經歷了最艱難的夏季轉會窗。在失去了阿歷山大米祖域這名高大中鋒，祖奧包連夏轉會拜仁慕尼黑不成，以至圍繞馬高施華轉投沙特執教的種種猜測，意味著球會上下充滿不穩定的因素。

面對如此難關，馬高施華成功地穩定了球隊，其球隊是建立在強大的壓迫和勤力走動上，從相同球風的魯爾占美尼斯及伊禾比等新援的加盟便可見一斑，又例如韋利安和卜比列特等並不會給對手後衞一分鐘的放鬆時間，這可能會讓現時的曼聯隊感到不安。坦哈格今夏特意收購門將奧拿拿以加強後場用波能力，但現階段這種踢法顯然並不太適合他們。如果富咸能夠一如以往的球風，並像曼城般搶佔先機向球場上的曼聯施壓，我認為他們可以做到曼城所做的事情，並為曼聯後防四子帶來煩惱。

我似乎每周都會對曼聯說同樣的話，本周也不例外。他們沒有作為一個團隊運作，儘管主帥坦哈格在不同的位置上嘗試了不同的人選，但他們的表現沒有任何變化。

「紅魔鬼」陣中的大牌球員完全啞火，最近幾周是配角球員讓他們擺脫麻煩，靠像達洛治和麥湯米尼等非常規正選球員在最後時刻入波而取勝。我已經明確表示我是麥湯米尼的忠實支持者，有時我不理解外界對他的批評。他在場上十分賣力，而且有準繩的射門能力，每場盡力而為，與其他一些球員不同，他的盡忠職守正好代表了曼聯這間球會應有的態度。他不是防守型中場，所以總是需要像卡斯米路在其身邊。對我來說，他聯同踢10號位的般奴費蘭迪斯及6號位的卡斯米路正選登場並擔任8號位的角色，這才是曼聯最佳的中場線選擇。

如果說坦哈格感到帥位岌岌可危，那麼新加盟的海倫亦定必因未於英超開齋而感受到壓力，儘管海倫已在歐聯攻入重要入球，但相信他渴望於英超盡快入球，並會不顧一切尋找機會，而我有一種感覺，這將在今仗實現。

曼聯總是能絕處逢生，我再次看到有人來拯救他們，我認為將會是11號球員。富咸會為曼聯帶來麻煩，不過曼聯最終仍可以2:1勝出。