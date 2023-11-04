紐卡素火力猛　大盤秤「仙」

英超前列大戰，紐卡素主場惡鬥阿仙奴。「喜鵲」周中英聯盃大炒曼聯，信心爆棚要破「兵工廠」今季英超不敗身，兩支有份出戰歐聯嘅勁旅，近期賽事火力全開，想睇入球騷今場唔會失望，3.5球嘅入球大值得一試！（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

紐卡素近期激戰連場，今仗係佢哋10日內第4場賽事，球員體力難免受到影響，向來穩陣嘅防守亦出現裂痕，上星期聯賽就喺兩度領先下，被狼隊逼和2比2。周中英聯盃贏曼聯一仗，又多添左閘馬特泰基特一員傷兵，要頂住阿仙奴進攻唔容易。

「喜鵲」勝在進攻銳利，前線個個都處於佳態，阿歷山大伊沙克受傷後，頂上嘅哥林威爾遜近2場聯賽入3球，紐卡素近5場聯賽狂轟18球，當中4場總入球開4球或以上。加上周中作客大炒曼聯，全隊士氣極高，喺聖占士公園球場浩大聲勢下，肯定會全力搶攻。

阿仙奴周中英聯盃1比3輸畀韋斯咸，不過加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、馬田奧迪加特等攻擊主力全部後備上陣，明顯係留力今仗搏殺，佢哋上場聯賽5比0大破錫菲聯，一眾攻擊球員狀態大勇，3.5球大盤相當好路。

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