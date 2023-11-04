高級組銀牌　傑志7球贏晉峰入4強

「高級組銀牌」第3場8強大戰，周六（4日）移師大埔運動場舉行，由衞冕冠軍傑志面對晉峰。「藍鳥」憑明加索夫、恩查、潘沛軒、羅素各建一功，加上金信煜梅開二度，以及對手的烏龍球，最終以7比0獲勝，4強將硬撼理文。

「藍鳥」今仗起用王振鵬把關，5名外援包括查理史葛、明加索夫、基爾頓、米基爾及恩查，金信煜先列後備。至於「粉紅兵團」由楊憲樂、許澤崴扼守中路，右閘曾俊軒上演地標戰，林樂賢、奧迪加坐鎮中場，支援凱基攻堅。

兩隊早前曾於「賽馬會菁英盃」交手，當時傑志以6比2大破晉峰，「藍鳥」今仗繼續佔盡優勢，1分鐘已先開記錄，羅梓駿斬入禁區，尾柱明加索夫成功鏟入。4分鐘後再下一成，恩查推順勁射破網。8分鐘恩查橫傳入禁區，潘沛軒近門鏟入，傑志遙遙領先3球。傑志之後未有放軟手腳，23分鐘更令對方後衞許澤崴，解圍不慎擺下老烏。上半場尾段，羅素接應明加索夫傳送門前射入，半場傑志領先5比0。

易邊後傑志換入金信煜、費蘭度繼續搶攻，55分鐘即見成效，兩名後備兵合作，金信煜接應費蘭度罰球頂入。晉峰隨後換入邵昀俊，紀思昊等主力，75分鐘差點破蛋，但奧迪加攻門被王振鵬撲出。晉峰之後搏得十二碼，林樂賢主射卻被王振鵬「捉到路」。比賽尾段金信煜頭槌埋齋，最終傑志贏7比0順利晉級。