馬君正成功衞冕香港滑浪風帆賽　明天移師維港再鬥過

「海通國際2023香港滑浪風帆公開錦標賽」 周六（4日）於赤柱正灘進行最後一日賽事，在女子組一馬當先的馬君正在合共14場比賽取得12場第一名，由於女子組參賽人數未達大會要求不設獎牌賽，這位去屆冠軍得主得以順利衞冕；另一杭州亞運銀牌港將魏瑋恩則取得亞軍。

男子組方面則以獎牌賽形式定出最後名次，在初賽位列第3位的鄭清然雖在準決賽以首名衝線，但在3人進行的決賽因偷步犯規，最終取得第3名。韓國選手崔健學力壓其大師兄、一直在男子組領先的杭州亞運iQFOiL銀牌得主李泰勳取得冠軍。

超過80位本地及海外參賽選手將於明日角逐「維多利亞港滑浪風帆賽」，一眾港隊成員隨即會於下周出發到深圳大梅沙，準備於下周三展開的iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽，鄭清然及馬君正均會以衞冕身分出戰，挑戰以中國選手為首的亞洲強敵。

在「海通國際2023香港滑浪風帆公開錦標賽」未有遇上太大考驗的「大頭妹」馬君正，坦言首要是調整體能狀態：「這次賽事還有一些細節做得不夠好，特別是來到最後一日賽事有點疲累，集中力有點不足，希望在接下來的亞洲賽能夠提升比賽投入程度，盡力爭取最佳成績。」而在明日於觀塘海濱花園起航的「維多利亞港滑浪風帆賽」，「大頭妹」表示其90歲爺爺將赴現場觀戰打氣，她期望市民大眾也能透過這次賽事增加對滑浪風帆運動的認識，對香港運動員送上鼓勵。