國家打吡　多蒙特拜仁做大騷

德甲「國家打吡」，多蒙特主場迎戰拜仁慕尼黑。「蜜蜂兵團」多蒙特狀態回勇，近6場聯賽取得5勝1和，為咗爭標，今仗絕對唔輸得。至於拜仁剛於德國盃恥辱性出局，急需勝仗省靚招牌，加上射手哈利卡尼腳風順無懼駁火，一於捧中位數3.5球嘅入球大。(Now 639周日凌晨1時30分直播)

多蒙特曾於季初失準，導致現時落後榜首利華古遜4分，球隊踏入9月中之後，已經全面復甦，一度取得聯賽5連勝，直至上輪作客打和法蘭克福3比3先至斷纜，但仍然保持強大攻力，加上以「蜜蜂兵團」聯賽主場3連勝走勢，今仗返回自己地頭，即使對手係宿敵拜仁，相信都會主動出擊，以3分為目標，保持處於爭標行列。

拜仁慕尼黑上仗德國盃第2圈被丙組球隊沙貝魯根淘汰，除咗因為輕敵之外，好大程度上亦由於要留力踢呢場大戰，只要拜仁全力以赴，要攻入多蒙特大門並唔困難，特別係前鋒哈利卡尼狀態出色，踢9場德甲入12球，今仗有力再數胡。不過，拜仁防守中場甘美治停賽，中堅馬菲斯迪歷特受傷缺陣，防線有隱憂，再睇番兩隊近8次交鋒，總入球全開4球或以上，中位數3.5球嘅入球大值追。

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