賽艇金牌雙子林新棟王瑋駿拍住上　推動「親水文化」

杭州亞運男子雙人單槳艇金牌得主林新棟和王瑋駿周六（4日）於灣仔海濱公園出席「動歷海洋」水上活動計劃－－「水上活動競技日暨We划海洋嘉年華2023」，兩人感謝市民支持，鼓勵大家齊齊參與水上運動。

賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃2018年起在全港各區推廣獨木舟、直立板及平板賽艇，透過在學校及社區體驗活動，提升大眾對水上活動的興趣，同時推動「親水文化」及海洋保育。香港遊樂場協會副總幹事(文化及體藝部) 饒奕明表示，「香港三面環水，好適合水上運動，計劃宗旨是讓男女老幼培養對水上運動的興趣，由2018年起已有約130間學校參加，反應熱烈！」

嘉年華一連兩日於灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」舉行，饒奕明表示，獨木舟、直立板及平板賽艇勝在容易上手，他推介市民參加嘉年華的體驗活動，享受家庭樂：「今屆嘉年華有不少攤位，讓市民體驗水上活動樂趣，很適合一家大細來玩，至於晚間的直立板瑜伽活動亦是今年的新嘗試，值得留意。」

杭州亞運男子雙人單槳艇金牌得主林新棟和王瑋駿有份出席嘉年華開幕禮，王瑋駿表示亞運金牌意義重大：「對我來說是一運動生涯一個肯定，能夠在亞洲最高舞台獲獎，證明我們實力屬亞洲數一數二。這亦是我們賽艇隊首面公開組金牌，更是9年前仁川亞運後首面金牌，對於整個團隊都好鼓舞。」他喜見「動歷海洋」計劃推動水上活動：「希望小朋友可以親近大自然，享受水上活動樂趣。我認為他們可以透過運動，學習自律、建立信心，有助他們健康成長。」

「賽艇雙子」亞運返港後馬不停蹄出席各種活動，林新棟笑言有點不適應，但對於賽艇運動更受市民關注感欣慰：「為備戰今屆亞運，辛苦了兩年，拿到金牌好感動。其實每個運動員都希望被關注，亞運後更多人留意賽艇，相信可以吸引更多人參與賽艇運動。」