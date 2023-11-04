港超聯　港會地獄主場恭候標準流浪

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日（5日）下午安排了1場「中銀人壽香港超級聯賽」第9周賽事，港會坐鎮香港足球會足球場，主場硬撼標準流浪。港會今仗返回「地獄球場」擺下擂台，誓藉主場之利全力向對手搶分；流浪整體實力雖然佔優，但該隊正經歷8日3戰之考驗，上仗盃賽又踢足120分鐘，球員體能能否及時恢復，將成今場發揮好壞之關鍵。(on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32周日晚上10時播映)

港會上仗補時階段被香港U23追平，痛失兩分，主教練東尼咸美頓（Tony）指球隊不乏入球機會，整體表現不算太差。今仗面對流浪，有信心能夠交出好表現：「季初同佢哋踢過友賽，流浪好有實力，進攻好進取，但港會主場有利防守一方，相信可以守住佢哋。」陣容方面，里奧有望重返大軍名單，江展民則因內側韌帶撕裂要長抖。

上仗取得入球的菲杜化，對最終僅能取得和局感到沮喪，但指球隊會收拾心情繼續前進。談到今場對手，菲杜化認為流浪組織力一流、進攻火力強勁，呼籲全隊務必做好防守：「有『嘉緯』（林嘉緯）、神田夢實控制中場，流浪好容易就組織到攻勢，加上伊巴謙又大隻又快，所以呢場真係要集中啲守波。」

標準流浪剛在「高級組銀牌」8強一度領先3球，但最終踢足120分鐘，才能險勝深水埗晉級，個人梅開二度的後衞馬相訓，承認球隊下半場表現有所鬆懈，而自己身為中堅，對失球需要負上一定責任。球隊今仗返回聯賽作客鬥港會，馬相訓認為絕不易踢，但目標全取3分：「我已經唔後生，踢完120分鐘依家仲有少少攰，同埋港會球場偏細，對手陣中又好多好球員，力量同速度都佔優。」

至於另一後衞姚浩明，上仗則在加時階段攻入奠勝球，但他直言並不值得高興：「由開賽到領先3球，完全控制戰局，但下半場一開始踢得實在太亂，要等盧均宜上陣後先穩定落嚟、攞番主導權，我哋要檢討問題所在。」經過3天休息後即作容港會，「姚明」相信會是一場硬仗：「呢場會係一場體力化嘅比併，如果體能恢復唔到都幾大鑊！」

【兩隊預計正選陣容」

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 5.菲杜化 4.劉學銘 23.白星馳

中場：7.莊文歷 17.加斯特夫 8.麥美倫 19.簡嘉亨

前鋒：91.泰亞高 30.福保羅

標準流浪

門將：11 梁興傑

後衞：12盧均宜 2馬相訓 6朴鍾範 4金旻奎

中場：10林嘉緯 16 林衍廷 5 林遼太

前鋒：21伊巴謙 7劉智樂 44 神田夢實