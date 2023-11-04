高級組銀牌　東方冠忠南區為晉級鍊到盡

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「高級組銀牌」周日（5日）於大埔運動場上演最後1場8強戰，由上季賽事亞軍東方，鬥冠忠南區爭奪4強席位。東方踏入10月份未嘗一敗，3場賽事豪取2勝1和，南區近況雖不及對手，但在新帥楊正光帶領下，由頭攻到落尾的踢法極富娛樂性，兩雄相遇，必有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

東方剛於聯賽激和理文，成為今季首支令「黃黑軍團」失分的球隊，士氣正盛。在上季「高級組銀牌」屈居亞軍，主教練盧比度（Chino）表示今季在成績上未有特別要求，但強調會全力以赴：「東方主要目標依然係培訓年輕球員，呢場我哋同南區都有機會晉級，雙方實力上好接近，上場我哋傾盡全力，呢場都會一樣。」東方上月在陣容不整情況下，曾在「賽馬會菁英盃」賽和南區，Chino相信現時球隊人腳相對充裕，對陣容調動會有幫助。

東方主力孫銘謙上仗因傷缺陣，是役有望傷愈復出的他，希望能幫助球隊在各盃賽取得好成績：「今季盃賽對我哋嚟講都好重要，好希望爭番個冠軍，但只可以一步一步嚟，我哋每次對南區都好接近，呢場最緊要係做好自己先。」

至於南區目前各項賽事錄得3場不勝，主教練楊正光承認東方狀態稍為優勝，預計今場會比「賽馬會菁英盃」交手時，踢得更辛苦：「東方啲主力已經返哂嚟，最近幾場波都踢得好好，而且佢哋部署好有心思，我覺得今場東方未必會好似對理文咁注重防守，所以我哋都會做少少調整。」「光Sir」又透露古安奴已全面復操，是役可以候命。

在「賽馬會菁英盃」對東方攻入1球的佐佐木周，表示球隊上周沒有賽事，但對大家狀態有信心，準備好與東方合演1場激戰。他又稱東方擁有許多具實力的球員，預期南區會遇上重大考驗：「馬高斯、巴科爾同『孫銘』（即孫銘謙）幾個都夾得好好，東方絕對係非常難纏嘅對手。」

【兩隊預計正選陣容」

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 20.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：27.馬高斯 14.余在言 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 10.孫銘謙

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒