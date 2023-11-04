費度：達拉斯壓力大　海灣者可晉級

我認為美職季後賽首圈第1場賽事中，西雅圖海灣者是值得獲勝的一隊。如今壓力完全落在FC達拉斯的身上，事關如果他們今仗落敗的話，就會被淘汰出局。

西雅圖海灣者近10仗保持不敗，近5場作客賽事更加取得3勝，所以他們近況大熟大勇。相反，FC達拉斯近5場主場賽事，全部只能夠和局收場。

西雅圖海灣者在3盤2勝制的第1場賽事中，各方面的表現都較佳，控球時間及射門數字都比FC達拉斯多。我感到他們的邊路攻勢特別凌厲，一對翼鋒利奧朱及基斯甸路爾丹為對方一對閘位球員，帶來很大問題。

我預期FC達拉斯今仗會有較多用波時間，所以利奧朱及基斯甸路爾丹將會在反擊時擔當重要角色。前線方面，佐敦摩利斯於第1場賽事中沒有太多建樹，但他為球隊攻入關鍵的第2個入球，所以我認為他將會正選上陣，而另一位前鋒雷迪亞斯則會後備入替，務求能改寫戰局。

FC達拉斯定要找到撕破西雅海灣者固若金湯的防守，事關對方今季平均每場失球數字少於1球，近3仗更加成功保持不失球。

FC達拉斯首戰中亦未能製造到太多入球機會，而捷西斯費拉拿亦錯失了一次，單對單面對對方門將史堤芬費爾的入球機會，可惜最終被救出無功而還。捷西斯費拉拿是球隊的首席射手，但他近7仗都未能取得入球，今仗定要加強門前把握力才可。

正因如此，我認為FC達拉斯今仗會有較多控球時間，但始終都難以攻陷對方的防線，最終雙方會打成平手，客隊西雅圖海灣者可憑互射12碼贏波晉級次圈。