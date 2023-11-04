希斯基：西悉大力爆「機」

經過兩輪作客聯賽後，我的舊東家紐卡素噴射機周日將會在主場擺下擂台，迎戰西悉尼流浪者。

目前為止，噴射機只曾跟珀斯光輝打成平手而有1分落袋，我認為最可取之處是他們有能力攻入多個入球。兩場聯賽一共攻入5球，這足證他們於進攻方面表現出色，年青中場球員基頓泰萊累積兩個入球，首季征戰澳職便取得一個好開始。

不過，他們的防線實在太容易便能夠被對方攻破，面對珀斯光輝及墨爾本勝利的兩輪聯賽一共失了7球，上周更加以3比5大敗於墨爾本勝利的腳下，而對方亦經常於邊路取得優勢，所以我肯定噴射機一班球員今仗會更加落力及快速地迫搶對手，以防止對方作出傳中球。

至於另一邊廂，西悉尼流浪者由巴西守將馬些路安東尼奧領軍的防線表現得十分好，而我當年效力噴射機時的前隊友、司職防守中場的比爾蘭特亦於防線前作出一道屏障，組成了防守5人組，令對方難以攻破他們，故此，我也不感到意外他們開季至今還未出現失球。

比爾蘭特能夠填補防守空隙，阻止對方的創造型球員向前鋒作出傳送，對西悉的攻守起了關鍵的作用。如果他可以奪得中場的控制權的話，那麼對西部聯時各自攻入兩球的兩位邊路球員拉治蘭布魯克及尼高拉斯米蘭路域，應該有發動進攻的機會。

雖然前線的班頓波里路仍然未有入球進帳，但他經已交出了兩個助攻，他將渴望可以取得入球。整體而言，西悉尼流浪者的防守看來相當穩固，而前線進攻火力亦旺盛，因此，我認為西悉流今仗將可作客獲勝而回。