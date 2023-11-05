紐卡素「3重爭議」入波　破阿仙奴不敗身

周日(5日)凌晨英超賽事，紐卡素主場憑一個「3重爭議」入波，以1比0擊敗阿仙奴，打破「兵工廠」今季英超不敗身。紐卡素嘅入波極具爭議，VAR用長時間去覆核「出界」、「犯規」同「越位」3大疑點，結果全部判決都係維持入球有效。阿仙奴領隊阿迪達賽後炮轟球證判決係「恥辱」。

兩隊今場踢得非常激烈，出現大量埋身鏡頭，上半場阿仙奴中場夏維斯曾魯莽飛鏟逃過紅牌，紐卡素中場般奴古馬雷斯亦多次報復式開肘同踢人，球證亦冇表示。全場唯一入球出現喺64分鐘，當時祖爾韋洛克喺底線拎波，傳中畀祖連頓頭槌二傳，由安東尼哥頓龍門口趕到射入。

不過呢球波疑點重重，首先係祖爾韋洛克喺底線拎波嗰刻，個波似乎已經完全超出底線，之後祖連奴頭槌二傳，亦明顯「雙龍出海」將阿仙奴守將推跌，但VAR呢兩個檢查都認為冇問題，最後審視越位嘅畫面，更因為所有攝影機角度都被球員遮住，睇唔到出腳時間點而「未能畫線」，最終判入球有效。

阿迪達賽後憤怒表示：「我哋要問下呢球波點解會成立？實在難以置信，我覺得好羞恥，球證容許呢個波成立係恥辱。作客紐卡素已經夠艱難，佢哋係支好出色嘅球隊，但呢種(執法)水平完全唔符合號稱世界最佳聯賽嘅英超，我唔理佢哋(PGMOL)講咩，一切都已經太遲。」